Основатель Baring Vostok Макл Калви не поедет на Петербургский экономический форум

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-07T14:44:06+03:00

Американский бизнесмен не может общаться ни с кем, кроме адвокатов

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Основатель и руководитель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый хищения крупной суммы денег у банка «Восточный», сожалеет, что не сможет поехать на Петербургский международный экономический форум из-за запретов, наложенных на него в связи с домашним арестом. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Дмитрий Савочкин.

«Майкл находится под домашним арестом, у него есть ряд запретов, общаться кроме адвокатов он ни с кем не может. Он не просил передавать бизнес-сообществу благодарность, но в разговоре об его поездке на форум он выразил сожаление, что, по-видимому, не поедет на Питерский форум»,- передает РИА Новости слова адвоката.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, официальная делегация Соединенных Штатов объявила бойкот ПМЭФ-2019 и отказаться от участия в нем. Это связано с арестом основателя инвестфонда Baring Vostok. Однако на форум приехало много американских бизнесменов и предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU