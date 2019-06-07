2019-06-07T19:07:59+03:00
Звезды

Бузова в прозрачной юбке принцессы встала на колени на премии

На красной дорожке певица появилась вместе с верблюдом [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники криками приветствовали появление своей любимицыПоклонники криками приветствовали появление своей любимицыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ольга Бузова появилась на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюда. Певицу вынесли на красную дорожку мускулистые красавцы, после чего артистка встала на колени перед публикой.

7 июня проходит самое долгожданное событие лета. Звезды шоу-бизнеса собрались во дворце спорта "Мегаспорт", чтобы узнать имена победителей премии МУЗ-ТВ. В этом году церемония поражает своей масштабностью.

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Оля, ты просто бомба!
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Знаменитости проходили по красной дорожке, эпатируя зрителей своими образами. Ольга Бузова появилась перед поклонниками в образе восточной принцессы. На ней был золотой лиф, золотые лосины и прозрачная юбка. Волосы звезды украшали ниспадающие золотые цепи. "Пожелайте мне удачи", - написала Ольга в своем блоге, разместив одну из фотографий.

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Сначала она была жемчужиной, потом приезжала на коне, а теперь Ольга Бузова появилась на верблюдах в окружении мускулистых красавцев
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Поклонники криками приветствовали появление своей любимицы. Они скандировали имя певицы, когда она в наряде восточной принцессы приехала на караване верблюдов.

"Я - Ольга Бузова. Хочу сказать, что собаки лают, а караван идет. Я три года в соло, я в номинации на лучшее женское видео, я 15 лет посещаю такие церемонии. Несмотря на то, что в меня многие не верят, мой новый клип разрывает чарты. Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал", - заявила она под восторженные вопли толпы.

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Королевское появление Ольги Бузовой
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Ведущая премии Лера Кудрявцева на мгновенье потеряла дар речи при виде поющей ведущей. Но, собравшись с мыслями, произнесла: "Спустись на грешную землю с небес, Оля!". А ее соведущий Максим Галкин отметил, что который год Ольга поражает публику появлением на дорожке. Все помнят эффектные появления Бузовой на коне и в ракушке.

А в соцсетях развернулась бурная дискуссия о том, что "Оля Бузова - самая красивая принцесса на свете". "Как всегда, самое эффектное и ошеломительное появление!", "Нереальная красотка!", "Самая крутая", "Оля! Огонь! Лучшая!", "Клеопатра наша или принцесса Жасмин", "Шамаханская царица", "Божественна, Оленька", "Богиня, вдохновилась образом из нового фильма «Аладин»", "Какая красотка восточная", - пишут в экстазе фанаты.

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Бузова пришла на красную дорожку с верблюдом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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