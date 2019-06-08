2019-06-08T15:15:02+03:00
В мире

Власти Грузии годами сливали личные данные российских туристов зарубежным спецслужбам

Это помогло арестовать россиян Александра Лапшина и Олега Тишенко по абсурдным обвинениям [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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По утверждениям Лапшина, Грузия «слила» таким образом его личные данные соседнему АзербайджануПо утверждениям Лапшина, Грузия «слила» таким образом его личные данные соседнему АзербайджануФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В распоряжении «КП» оказались документы о регулярных случаях утечки личных сведений туристов, посещавших Грузию в последние годы. Согласно этим источникам, персональные данные сотен «гостей Сакартвело» с паспортами России, Израиля, Армении, Великобритании и иных стран тайно передавались властям третьих государств.

Само по себе сотрудничество спецслужб — дело неплохое, вот только почти все эти люди были обычными курортниками и могли «представлять угрозу национальной безопасности» разве что в чьих-то фантазиях.

— Будьте осторожнее в Грузии. Ваши банковские счета в республике, номера местных телефонов, наличие здесь недвижимости и сведения о пересечении её границ — утекают на сторону. Например, спецслужбам Турции и Азербайджана, — утверждает блогер и правозащитник Александр Лапшин (он неоднократно посещал все три республики Закавказья и имеет широкую сеть источников-информаторов в каждой из них).

В распоряжении «КП» оказались документы о регулярных случаях утечки личных сведений туристов, посещавших Грузию в последние годы

В распоряжении «КП» оказались документы о регулярных случаях утечки личных сведений туристов, посещавших Грузию в последние годы

По утверждениям Лапшина, Грузия «слила» таким образом его личные данные соседнему Азербайджану, который использовал их для уголовного дела против блогера-путешественника. (Стоит пояснить, что между Лапшиным и этой страной тлеет давний конфликт: в декабре 2016 года россиянина по запросу Баку арестовали в Минске за посещение спорной территории, Нагорного Карабаха, затем экстрадировали в Азербайджан, где посадили в тюрьму и выпустили только в сентябре 2017 года).

Больше того — официальный Тбилиси делится личными данными въездных туристов ещё и с США. Весной нынешнего года один из таких отпускников, москвич Олег Тищенко, приехал в Грузию на фестиваль сальсы. Но был арестован и экстрадирован в Штаты — якобы за ранее предпринятую попытку «купить секретную документацию на американский истребитель F-16». По версии самого мужчины, он с 2004 года занимается разработкой компьютерных авиасимуляторов и просто искал общедоступные сведения, дабы сделать достоверную игровую модель этой «птички».

— Так что накануне сезона отпусков я бы всем советовал серьёзно подумать, стоит ли рисковать и ехать в Грузию, — подводит итог Александр Лапшин. Основания называть себя «экспертом по путешествиям» у него тоже есть — с туристическими целями он посетил уже 142 страны, сопровождая каждую поездку отчётом в блоге.

По жалобе Лапшина на массовую утечку личных данных Следственный комитет и Уполномоченный по права человека Грузии пообещали провести проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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