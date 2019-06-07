«Первое время ходили слухи, что Исаенкова погибла в катастрофе Суперджета»: Убийство любовницы главы Раменского района обрастает домыслами

Видная фигура в политической жизни Раменского района — зампред Общественной палаты, руководитель Молодежного центра, — Евгения Исаенкова скончалась при весьма странных обстоятельствах. Ее труп обнаружили в машине в безлюдном районе. Как установило следствие, женщина ушла из дома вечером 1-го мая, оставив телефон дома. Сказала дочери, что скоро вернется. Больше живой ее никто не видел.

- То, что произошло убийство, и что следствие подозревает главу района Кулакова, я лично узнал почти сразу же, - рассказал «КП» журналист издания «Росдержава», житель Раменского Ян Кателевский. - Хотя официальных сообщений об этом, как вы знаете, не было нигде первые несколько недель. Но я знал, что Андрея Кулакова допрашивали много раз в СК, что он согласился пройти полиграф... Более того, я видел фото трупа Исаенковой еще тогда - в начале мая. Все лицо у нее избито, хотя после, когда появилась официальная информация об убийстве, писали, что «следов насильственной смерти обнаружено не было". Позже судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти — удушение.

- У вас есть эти фото? Можете показать?

- Нет. Не просите. Я не могу.

- А почему так долго не сообщалось о произошедшем? Не писали про убийство ни в прессе, ни в официальных сводках?

- Первое время расследованием убийства занимался местный СК. Потом дело забрали наверх. В городе про то, что случилось, даже не хотели особо распространяться. Не поверите, но первое время даже пускали кулуарные слухи, якобы Исаенкова погибла в той авиакатастрофе самолета Суперджет (речь о ЧП в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, когда из-за неудачной посадки загорелся самолет, выполнявший рейс «Москва — Мурманск» - ред.). Мол, ее не стало и все. Потом всплыло и убийство, и эти фотографии...

- Ни для кого уже не секрет, что фигура Исаенковой была довольно значимой в Раменском районе...

- Да, она была своего рода ля-решалой. Сводила кого надо с кем надо, не исключено, что за деньги. Что касается Кулакова, то он, грубо выражаясь, человек-тюфяк. Был ставленником предыдущего главы. Районом уже много лет руководит Демин (глава городского поселения Раменское с 1996 по 2016 год — ред.). А жена Кулакова — его племянница. Демин и сейчас председатель совета депутатов, и у него до сих пор очень много полномочий. Так что подставлять Кулакова — зачем? Он и так ничего не решал никогда... Остается две версии — бытовуха. Либо же профессиональная деятельность Евгении. Как я уже говорил, она сводила всех со всеми. Могла пообещать кому-нибудь продвинуть интересы и не справиться...

Из досье «КП»

Ян Кателевский имеет скандальную славу, известен в городе своими журналистскими расследования. Блогер, эколог, общественный деятель, кандидат в депутаты Мособлдумы от партии «Яблоко». Неоднократно он попадал в новости Раменского района за свою деятельность. Например, в 2016 был задержан за видеосъемку на муниципальной стоянке у ОВД Раменского. Кателевский утверждал, что эта территория захвачена незаконно. При задержании полицейские удалили флешку из фотоаппарата и разрезали ее. В знак протеста Кателевский объявил голодовку.

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Консьержка из дома, где жил арестованный за убийство любовницы глава Раменского района: «В ту ночь Андрей Николаевич был дома с женой»

Напомним, что 39-летнюю Исаенкову нашли мертвой в собственной машине утром 4 мая. Пропала она в ночь с 1 на 2-е. Собралась вечером (около 22) и уехала из дома, сказав родным, что ей надо встретиться с очень хорошим человеком. Позже следствие сделает вывод - женщина умерла она от асфиксии. Убийца задушил ее. Хотя при осмотре никаких следов побоев не обнаружено. (подробности)