Консьержка из дома, где жил арестованный за убийство любовницы глава Раменского района: «В ту ночь Андрей Николаевич был дома с женой»

Напомним, что 39-летнюю Исаенкову нашли мертвой в собственной машине утром 4 мая. Пропала она в ночь с 1 на 2-е. Собралась вечером (около 22) и уехала из дома, сказав родным, что ей надо встретиться с очень хорошим человеком. Позже следствие сделает вывод - женщина умерла она от асфиксии. Убийца задушил ее. Хотя при осмотре никаких следов побоев не обнаружено.

Широкой общественности обо всем, что произошло в начале мая в Раменском районе Московской области, стало известно только через месяц - 1 июня, когда в лентах информагентств молнией пронеслась новость об аресте главы района Андрея Кулакова. Ему официально предъявили обвинения в убийстве и отправили под стражу в СИЗО. При этом сам чиновник на суде свою вину категорически не признал.

39-летнюю Исаенкову нашли мертвой в собственной машине утром 4 мая

- Евгения была очень близким мне человеком не только по работе, но и по личным делам. Она была моими глазами и ушами, я доверял ей во многом. Какой смысл мне был ее убивать? - сказал он на суде. Ранее на допросах он подтвердил, что между ним и убитой была романтическая связь.

Виновен Кулаков или нет не обсуждает сейчас в Раменском районе только ленивый. Многие его коллеги из администрации считают, что «Андрей Николаевич не способен обидеть и мухи". А все произошедшее — месть каких-то неизвестных третьих лиц. Правда за что и почему никто толком не знает.

- Я два года работаю в доме, где с женой и ребенком живет Кулаков, - рассказала «Комсомолке» Мария Петровна Благова. - Недавно только поняла, что как раз дежурила в ту ночь, когда по версии следствия и случилось убийство.

- То есть с 1 на 2 мая?

- Да. Я всегда здороваюсь с Андреем Николаевичем. Он человек очень спокойный, скромный. Если идет на работу, то неизменно в белой рубашке и костюме. В выходные в спортивном обычно. У его жены Юли мама живет напротив в частном секторе, они часто к ним в субботу или воскресенье уходили. И вот в тот день 1 мая тоже, выходной же был. Утром около 10:00 втроем они вышли. Мы поздоровались, я еще сказала: «С праздником!». Вернулись за полночь, где-то в 00:20 — 00:30, но не позже. Точно не позже. И больше он не выходил никуда.

- А могли вы проспать и не увидеть?

- Исключено! Я не спала в ту ночь до 3-х часов. Потому что был праздничный день и жильцы ходили туда-сюда. У нас в подъезде яркий свет горит, и всех мне с моего рабочего места прекрасно видно. Я без снотворного очень плохо сплю, но в ту ночь не стала их принимать. Боялось, что утром, когда придет сменщица, не смогу встать. Так что если и заснула ненадолго, то спала очень чутко.

"КП" продолжает следить за историей убийства Евгении Исаенковой

- Вас допрашивали следователи?

- Нет. Вообще ни разу, даже не подходили. Но если надо, я готова пойти и рассказать все, как было. Мне скрывать нечего. Только пусть вызовут по повестке, как положено.

В качестве доказательств вины Кулакова у следствия есть факт — следы его пота обнаружены в машине у убитой. Так показала ДНК экспертиза. Но помимо его биологического материала в автомобиле полицейские обнаружили биологический материал и еще двоих неизвестных. Кроме того, все друзья и коллеги Кулакова и Исаенковой подтверждают, что экс-глава первым забил тревогу, когда Евгения вдруг пропала. Утром 2-го мая он обзвонил весь город. И даже подключил к поиску любовницы полицию, хотя по закону подавать заявление о пропаже совершеннолетнего и привлекать сотрудников можно не раньше, чем через 3-е суток.

"КП" продолжает следить за историей убийства Евгении Исаенковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-глава Раменского района на допросе: «Секс с Евгенией у нас был, но кто ее убил, я не знаю»

Об убийстве 39-летней сотрудницы Общественной палаты Раменского Евгении Исаенковой стало известно несколько дней назад. Хотя не стало ее 2 мая. Женщина была задушена в собственном «Мерседесе». Поздно вечером она сказала 10-летней дочери, что ей нужно помочь «хорошему человеку» и уехала на Арктическую улицу в Раменском. Домой она больше не вернулась (подробности)

Подруга убитой любовницы главы Раменского района: «Кулаков был на ее похоронах, хотя уже тогда шептались, что он причастен к ее смерти»

1 июня стало известно об аресте главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Ему официально предъявлены обвинения в убийстве общественницы Евгении Исаенковой (подробности)