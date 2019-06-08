Прекращать производство самолёта "Сухой Суперджет" нет необходимости

"Сегодня нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолета, - сказал вице-премьер Юрий Борисов, отвечая на вопросы журналистов на Петербурском экономическом форуме. - Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд, и предварительное заключение, в принципе, готово. По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям... Это говорит о том, что как летательное средство он не вызывает сомнения. В свое время он прошел российскую и европейскую сертификацию, был проведен целый цикл испытаний".

По оценке вице-премьера, у самолета высокий запас по прочности. "Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6g, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может", - отметил Борисов.

По его мнению, причинами катастрофы стала "совокупность факторов, в том числе и человеческих". В то же время он заявил, что не хотел бы обвинять экипаж. "Не хотелось бы вешать вину на пилотов", - сказал он.

По оценке вице-премьера, у самолета высокий запас по прочностиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Что касается дальнейших перспектив выпуска и эксплуатации Суперджета, то по мнению Борисова, снимать самолет не нужно. «Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин. Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолёта никаких оснований прекращать нет", - сказал вице-премьер. Он отметил, что даже попадание в самолёт молнии не привело к необратимым последствиям.

Ранее высокую оценку самолета дал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

- Самолет выдержал все мыслимые при такой посадке нагрузки, сказал он в интервью "КП". - Перегрузка закладывается с запасом 3,6, а была 5,5 или даже больше. Прочнисты (инженеры, которые рассчитывают и проверяют прочность конструкции - ред.) молодцы: сам самолет при таком ударе остался цел. Очень много было катастроф, когда самолеты при таком ударе разлетаются на три части. Здесь все выдержало — кроме мест крепления стоек шасси к крылу.

По его мнению, еще больше усиливать прочность уже не целесообразно.

- Если дальше усиливать прочность, это уже рельса будет, а не самолет, - сказал летчик. - Неправильно говорить о заниженном запасе прочности — это абсолютно не так. Самолет хороший. И по прочности, и аэродинамические свойства высокие.

О высоких свойствах "Суперджета" говорил "КП" и летчик-испытатель Николай Пушенко, испытывавший первые модели самолета:

«Самолет очень хороший, надежный, хорошая тяга двигателей, я на нем много летал. Пилотирование удобное, мягкое, управляется, как истребитель. Стоят системы, которые исправляют неточные движения пилота», - отмечал воздушный ас.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая попал под удар молнии. Вышло из строя электронное управление. Экипаж вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку. При посадке произошло козление (прыжки по полосе), у него подломились стойки шасси, пробили находившиеся в крыле топливные баки, топливо вытекло, мгновенно возник пожар. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили 4 члена экипажа и 33 пассажира.

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Практически все авиакатастрофы последнего времени произошли из-за пресловутого человеческого фактора. О необходимости изменить подход к обучению пилотов говорят уже более 10 лет - со времен разбившегося «Боинга-737» в Перми, это было еще в 2008-м. К тому времени уже были упавший в Междуреченске «Аэробус», разбившийся под Донецком (тоже в грозу, как и недавний «Суперджет») Ту-154 Пулковских авиалиний, еще один Ту-154 - при заходе на посадку в Иркутске... И во всех случаях причина аварий - нехватка квалификации у летчиков. О том, что с кадрами беда, кричат после каждой катастрофы. А потом все забывается. До следующей трагедии (подробности)