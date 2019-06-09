Полиция: Иван Голунов продавал наркотики в ночных клубах

На кадрах журналистов - полиэтиленовые пакетики с порошком. Специалисты физико-химической лаборатории экспертно-криминалистического центра УВД по Западному округу Москвы берут образцы, отправляя вещества зеленого и белого цветов в газовый хроматограф. Через определенное время он дает четкий ответ. В одном случае речь идет о производном Н-медилэфедрона, в другом - о кокаине. Все это - наркотические вещества.

Следствие настаивает, что все эти вещества были изъяты у журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного 6 июня на цветном бульваре. Часть наркотиков были изъяты при личном досмотре, еще часть - при обыске в его съемной квартире.

- Известно было только имя Иван и номер мобильного телефона, - рассказал журналистам России 24 один из оперативников, не показывая свое лицо. - По информации, данное лицо осуществляло сбыт синтетических наркотиков на территории как ЗАО, так и в целом в Москве. В основном, в ночных клубах. Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает иностранные государства, вылетает в Ригу, страны ближнего зарубежья. В связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства для сбыта он может перемещать из этих иностранных государств.

Россия-24 показала кадры пакетиков с порошком на экспертизеФото: Телеканал "Россия"

Впрочем, в Ригу он мог ездить и по служебным делам, так как офис издания «Медуза» находится в столице Латвии. Между тем, в здании УВД по ЗАО журналистам России 24 удалось пообщаться с самим Иваном Голуновым.

- Я никогда не употреблял наркотики, я никогда не имел при себе наркотиков, я журналист, я занимаюсь расследованиями, - заверил он коллег. - Я никогда не употреблял и не хранил наркотики, если ими не считаются таблетки, которые мне выписывал доктор год назад по рецепту. Как мне говорили, это легкие психотропные вещества.

- Предъявляется обвинение всегда только по совокупности доказательств, при наличии наркотиков в данном случае, наличии показаний свидетелей, - пояснил следователь 1-го отдела следственной части УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Игорь Лопатин. - Ну, и в нашем случае имеется достаточное количество доказательств помимо наркотиков для предъявления обвинения. И в дальнейшем мы будем собирать еще доказательства, чтобы ни у кого не возникало сомнений в виновности данного лица.

В сюжете также был продемонстрирован процесс среза ногтевых пластин и смывы с ладонейФото: Телеканал "Россия"

К слову, по словам оперативников в телесюжете, о своем роде деятельности он сообщил не сразу: «Мы об этом узнали уже ночью, когда он задумался и сообщил, что он сотрудник крупной компании, в частности, «Медуза» упоминалась. И что у нас могут быть определенные проблемы, что за ним стоят большие люди».

Кстати, в ходе беседы с журналистами России 24 Голунов признался, что не является штатным сотрудником издания.

- Я выполняю работу, мне за это платят деньги.

- То есть вы работаете по договору с "Медузой"?

- Да.

- Это не является вашей основной работой, документы не находятся в офисе «Медузы»?

- Моя трудовая книжка находится у меня.

- То есть вы вольный журналист?

- Там, где я захочу, там я и работаю.

В сюжете также был продемонстрирован процесс среза ногтевых пластин и смывы с ладоней, по которым можно установить, контактировал ли журналист с наркотиками. Процедура проходила под запись в присутствии общественников.

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