2019-06-09T18:32:05+03:00
Звезды

«Без белья»: 54-летняя Татьяна Лютаева поразила «Кинотавр» провокационным нарядом

Звезда фильма «Гардемарины» находится в прекрасной форме
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Татьяна появилась в провокационном нарядеТатьяна появилась в провокационном нарядеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роль Анастасии Ягужинской в приключенческой саге «Гардемарины» стала для красавицы Татьяны Лютаевой наиболее звездной. Как и тридцать лет назад актриса по-прежнему хороша. На красной дорожке «Кинотавра» Татьяна появилась в провокационном наряде: в чёрной юбке в пол и в белой офисной блузке, которая так обтягивала стройные формы актрисы, что было понятно, что Лютаева надела ее на голое тело.

На красной дорожке Татьяну сопровождали дети: сын Доминик и дочь - актриса Агния Дитковските.

Агния тоже выбрала не менее провокационный наряд: чёрное платье с дерзким декольте и с высокими разрезами, которые подчёркивали ее стройные ножки.

Агния тоже выбрала не менее провокационный наряд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Агния тоже выбрала не менее провокационный нарядФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в эти дни в Сочи проходит 30-ый кинофестиваль «Кинотавр». Председателем жюри в этом году стал актёр Константин Хабенский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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