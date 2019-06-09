«Без белья»: 54-летняя Татьяна Лютаева поразила «Кинотавр» провокационным нарядом

Роль Анастасии Ягужинской в приключенческой саге «Гардемарины» стала для красавицы Татьяны Лютаевой наиболее звездной. Как и тридцать лет назад актриса по-прежнему хороша. На красной дорожке «Кинотавра» Татьяна появилась в провокационном наряде: в чёрной юбке в пол и в белой офисной блузке, которая так обтягивала стройные формы актрисы, что было понятно, что Лютаева надела ее на голое тело.

На красной дорожке Татьяну сопровождали дети: сын Доминик и дочь - актриса Агния Дитковските.

Агния тоже выбрала не менее провокационный наряд: чёрное платье с дерзким декольте и с высокими разрезами, которые подчёркивали ее стройные ножки.

Агния тоже выбрала не менее провокационный нарядФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в эти дни в Сочи проходит 30-ый кинофестиваль «Кинотавр». Председателем жюри в этом году стал актёр Константин Хабенский.