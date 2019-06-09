35-летняя Валерия Гай Германика обнародовала свою беременность
В чёрном обтягивающем платье и белых спортивных босоножках Валерия Гай Германика вышла на красную дорожку «Кинотавра».
Наряд не скрывал беременность режиссёра. Судя по всему, через 2-3 месяца Валерия в третий раз станет мамой.
Напомним: от предыдущих отношений у режиссёра есть две дочери.
Судя по всему, через 2-3 месяца Валерия в третий раз станет мамойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
11-летнюю Октавию Германика родила от коллеги, имя которого до сих пор не открыла прессе. Они расстались почти сразу после рождения дочери. А 3-летняя Северина появилась у Валерии в период отношений с танцором Вадимом Любушкиным. О нынешнем избраннике режиссёр пока не хочет рассказывать журналистам.
Напомним: в Сочи начался кинофестиваль «Кинотавр». Международный киносмотр продлится до 16 июня.
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35-летняя Валерия Гай Германика обнародовала свою беременность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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