35-летняя Валерия Гай Германика обнародовала свою беременность.

В чёрном обтягивающем платье и белых спортивных босоножках Валерия Гай Германика вышла на красную дорожку «Кинотавра».

Наряд не скрывал беременность режиссёра. Судя по всему, через 2-3 месяца Валерия в третий раз станет мамой.

Напомним: от предыдущих отношений у режиссёра есть две дочери.

Судя по всему, через 2-3 месяца Валерия в третий раз станет мамойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11-летнюю Октавию Германика родила от коллеги, имя которого до сих пор не открыла прессе. Они расстались почти сразу после рождения дочери. А 3-летняя Северина появилась у Валерии в период отношений с танцором Вадимом Любушкиным. О нынешнем избраннике режиссёр пока не хочет рассказывать журналистам.

Напомним: в Сочи начался кинофестиваль «Кинотавр». Международный киносмотр продлится до 16 июня.

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