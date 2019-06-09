2019-06-09T22:19:21+03:00
Звезды

На «Кинотавре» Константин Хабенский будет судить Валерию Гай Германику

В Сочи открылся крупнейший российский кинофестиваль. В этом году он пройдет в 30-й раз
Денис КОРСАКОВ
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Председателем жюри станет актер Константин Хабенский. Компанию ему составит актриса Анна ЧиповскаяПредседателем жюри станет актер Константин Хабенский. Компанию ему составит актриса Анна ЧиповскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Открылся «Кинотавр» картиной Валерия Тодоровского «Одесса», в которой снялись Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова и Ксения Раппопорт. Для съемок на «Мосфильме» построили декорации, где воспроизвели улицы и дворики Одессы 70-х годов. Герой с маленьким сыном приезжает в город из Москвы на пару дней, но в Одессе объявляют холерный карантин, и он застревает надолго.

Ксения Раппопорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения РаппопортФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А закроется фестиваль 16 июня «Французом» Андрея Смирнова, автора «Белорусского вокзала» и «Осени». Речь там идет (что вполне логично) о французе, в 1957 году приехавшем в Москву на стажировку и разыскивающем своего отца, в прошлом - белого офицера. Обе картины будут показаны вне конкурса.

Что же касается конкурса, председателем жюри станет актер (а с недавних пор и режиссер) Константин Хабенский. Компанию ему составят режиссер Резо Гигинеишвили, актриса Анна Чиповская, сценарист и режиссер Наталья Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, композитор Алексей Айги и киновед Анжелика Артюх.

Резо Гигинеишвили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Резо ГигинеишвилиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Соперничать за главный приз будут 15 картин. Вот лишь несколько самых ожидаемых.

- «Мысленный волк» Валерии Гай Германики - история о сложных отношениях дочери и матери. Мать играет Юлия Высоцкая.

Валерия Гай Германика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерия Гай ГерманикаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- «Давай разведемся» Анны Пармас. Первый полнометражный фильм постановщицы бессмертного клипа группы «Ленинград» про лабутены.

- «Выше неба» Оксаны Карас. Мелодрама о двух парах: Алексей Агранович и Виктория Толстоганова - муж и жена в реальной жизни - играют мужа и жену, чей брак рушится.

Виктория Толстоганова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория ТолстогановаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- «Гроза» Григория Константинопольского. Автор одного из лучших фильмов прошлого «Кинотавра» «Русский бес» представляет сильно осовремененную версию пьесы Островского.

- «Сторож» Юрия Быкова. Автор социальных драм «Майор» и «Дурак» теперь снял кино о сорокалетнем мужчине, устроившемся работать в старый, предназначенный под снос санаторий.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак и Константин БогомоловФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как обычно, фестивалю помогает Министерство культуры: 35 процентов бюджета выделено им. Но в этом году он проходит еще и при активной поддержке Романа Абрамовича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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