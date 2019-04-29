Отца полковника-миллиардера Захарченко отправили на 4 года в колонию

Мещанский суд Москвы огласил обвинительный приговор по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" в отношении отца полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктора Захарченко.

"Суд установил, что Захарченко совершил растрату. Неустановленные лица, имеющие корыстные цели, решили организовать растрату в пользу Захарченко, склонив к этому председателя правления банка", - огласила приговор судья.

В материалах уловного дела говорится, что Виктору Захарченко и второму фигуранту дела Владимиру Корьевкину вменяется растрата средств банка путем фиктивного трудоустройства в МИА отца полицейского. Называлось имя третьей фигуры: после увольнения Корьевкина из МИА в преступную группу был вовлечен новый председатель банка - Сергей Гриб (арестован заочно и объявлен в международный розыск). Свидетели по делу указали, что Захарченко-старший на должность советника председателя был назначен "по указке" бывшего замглавы департамента горимущества Москвы, занимавшего также пост председателя совета директоров банка МИА - Глеба Бондаренко.

Несмотря на то, что Бондаренко в суде заявлял, что с Захарченко-старшим знаком не был, и полномочий по кадровым решениям не имел, следствие представило в суде доказательства, среди которых оказалась трудовая книжка с записью МИА-банка, а еще документы которые свидетельствуют, что осужденный получал ежемесячно зарплату 30 тысяч и премию 120 тысяч рублей.

Значительные суммы, если учесть, что отец полковника не имеет высшего экономического образования, и всю свою жизнь проработал школьным педагогом.

Кстати, сам Дмитрий Захарченко, который был арестован в должности начальника управления Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России профильное образование имел. Полковник оказался кандидатом экономических наук. И довольно успешным: во время обысков, в квартире его сводной сестры сотрудники полиции обнаружили более 9 миллиардов рублей, а также "черную бухгалтерию" Захарченко. На председателя СК России Александра Бастрыкина произвело сильное впечатление, что "рядом с суммой 600 000 евро рукой матери Захарченко было написано "мелочь"".

Сейчас все имущество семьи и знакомых Захарченко арестовано, по делу задержано несколько обвиняемых. Полковник ожидает свой приговор под арестом.

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