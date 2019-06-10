Молдавию посетило двоевластие

По мнению экспертов, быстро из патовой ситуации можно выбраться только через Майдан. Как такое возможно? Как оказалось, очень просто. В феврале в Молдавии прошли парламентские выборы. Победила пророссийская партия социалистов (31%) - на нее и опирается пророссийский президент Додон. Второе место занял проевропейский блок ACUM (26%) и третье - ультраевропейская Демократическая партия (23%), которая и была у власти с 2009 года - ее поддерживал олигарх Владимир Плахотнюк.

По закону, за три месяца после выборов, партии должны были договориться между собой и создать правящую коалицию или новые выборы. Уже «на флажке», 7 июня, социалисты Додона все-таки смогли договориться с ACUM, но было поздно. Конституционный суд отстранил Игоря Додона от власти и назначил исполняющего обязанности главы Молдавии Павла Филипа. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и повторных выборов 6 сентября.

Самое любопытное, что в этой истории, Россия и Евросоюз, по-сути, оказались в одной политической лодке. Молдавские социалисты традиционно за сближение с Россией, а блок ACUM - за сближение с Европой. Но, и тех и других, настолько достало тайное руководство страной олигархом Владимиром Плахотнюком (обвиненным в незаконном выводе 37 миллиардов рублей из России), что стратегические противники решили тактически объединиться на почве борьбы с коррупцией. Что ЕС, что Москва, практически одновременно призвали Молдавию «решить дело миром». Но, до мира очень далеко. Демократы вывели на улицы своих сторонников, рассредоточившись возле правительственных зданий, благо в Кишиневе они располагаются компактным комплексом.

Администрацию президента забросали тушками индюков - в духе гангстерских фильмов. Игорь Додон заявил об узурпации власти Конституционным судом и призвал к борьбе своих сторонников. На их стороне Москва и Брюссель. На стороне беглого олигарха, которого даже Михаил Саакашвили называл «кукловодом», внезапно оказался Киев, пытавшийся напугать Кишинев «реализацией российского сценария федерализация Молдовы».

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