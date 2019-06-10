ЕС признал новое правительство Молдавии и заявил о готовности с ним работать
Евросоюз признал новое правительство Молдавии легитимным и заявил о готовности с ним работать.
«Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдавии, в том числе о формировании правящей коалиции», - говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана.
В документе также отмечается, что Евросоюз «готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации». Могерини и Хан указали, что основой отношений должно оставаться «уважение верховенства закона и демократии».
«В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдавии, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса», - цитирует их заявление ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил президента страны Игоря Додона полномочий главы государства, передав их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, который позже подписал указ о роспуске парламента и проведении 6 сентября досрочных выборов.
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ИСТОЧНИК KP.RU