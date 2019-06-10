2019-06-10T01:34:30+03:00
Политика

ЕС признал новое правительство Молдавии и заявил о готовности с ним работать

Евросоюз также призвал стороны конфликта к спокойствию и сдержанности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации властиПрезидент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации властиФото: REUTERS
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Евросоюз признал новое правительство Молдавии легитимным и заявил о готовности с ним работать.

«Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдавии, в том числе о формировании правящей коалиции», - говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана.

В документе также отмечается, что Евросоюз «готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации». Могерини и Хан указали, что основой отношений должно оставаться «уважение верховенства закона и демократии».

«В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдавии, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса», - цитирует их заявление ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил президента страны Игоря Додона полномочий главы государства, передав их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, который позже подписал указ о роспуске парламента и проведении 6 сентября досрочных выборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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