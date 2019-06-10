Экономике будущего необходима кадровая революция

Ежегодные потери глобальной экономики вследствие несоответствия квалификации работников актуальным требованиям бизнеса достигли 6% мирового ВВП, или 5 трлн долл. Данные совместного исследования Росатома, Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и BCG и легли в основу дискуссионной панели «Кадровое обеспечение перехода к экономике будущего», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума. В ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, президент WorldSkills International Саймон Бартли и другие спикеры.

«Слово «революция» мы стали произносить достаточно часто. Это промышленная революция, это цифровая революция, это революция в управлении, а вот в работе по развитию человеческого капитала, наверное, это слово пока говорить рано», - заявил на открытии панельной дискуссии генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев. «Для меня важна составляющая, связанная с ценностями и убеждениями человека. Для работодателя это не обременение, это актив и возможность вовлечь сотрудников в решение производственных и учебных задач, задач развития. Это вызов времени. Мы давно не равнодушны к этой теме. И взяли на себя смелость инициировать глобальное исследование, и я благодарен за совместную работу команде WorldSkills – президенту WorldSkillsInternational г-ну Бартли и главе нашего российского движения г-ну Уразову».

Глава Росатома предложил провести международную дискуссию с участием крупнейших работодателей, политиков и лидеров сферы образования о практических мерах по реализации человекоцентричного подхода к решению проблемы кадровой ямы и дефицита талантов. Лихачев предложил начать экспертный диалог в рамках деловой программы мирового чемпионата WorldSkills в Казани в августе.

«Новые технологии, искусственный интеллект, роботы и “Интернет вещей” – все это радикально меняет рынок труда, высвобождая миллионы человек. При этом система образования и переподготовки не успевают за изменениями. Складывается парадоксальная ситуация: миллионы людей не могут найти работу, а предприятия жалуются, что работать некому, не хватает квалифицированных специалистов. Ответ на эти вызовы – смена модели подготовки и переподготовки кадров. От модели “конвейера” пора переходить к так называемой человекоцентричной модели. В центре системы подготовки кадров должен стоять человек с его ценностями и потенциалом. Причем человек должен иметь возможность в течение жизни не раз поменять профессию и тем самым раскрыться с новой для себя стороны», – заявил Алексей Лихачев. «Ни одна компания, ни одно государство в мире, даже самое крупное, не в состоянии решить задачи смены модели в одиночку. Сегодняшняя дискуссия – небольшой, но важный шаг на этом пути. Мы продолжим ее в рамках деловой программы мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани в этом году. Я приглашаю всех наших экспертов – глав корпораций - работодателей, министров, руководителей общественных организаций – к диалогу и совместному решению проблем».

Михаил Карисалов генеральный директор ООО «СИБУР»Фото: предоставлено организаторами

Говоря об имеющейся рассинхронизации рынка труда и системы подготовки кадров, Михаил Котюков отметил, что система российского высшего образования сейчас нацелена на рост конкурентоспособности через повышение КПД для своего пользователя.«В центре образовательной системы должен быть человек, его интересы и ожидания. Задача университетов в быстро меняющихся условиях – быть всегда на первой линии, чтобы участвовать в разработке технологий. И в эту разработку обязательно нужно вовлекать тех, кто учится в это время в университете. Преподаватели должны обладать крайне актуальным уровнем знаний, представлений и прогнозом развития ситуации. Это отчасти уже удается сделать. У нас более 800 университетов. Около 50 из них сегодня – ведущие, с международным признанием. И такого рода подходы в этих университетах уже активно развиваются. Наша задача сейчас эту практику масштабировать, чтобы такие образовательные программы и экосистемы вузов были доступны во всех регионах страны», – сказал министр.

Михаил Котюков отметил также необходимость учитывать принцип непрерывного образования.

«Образование должно быть доступно для людей разных возрастов. Дата рождения к этому процессу не имеет никакого отношения. Запрос на образование может исходить и от 8-летних, и от 80-летних. Мы должны слышать и тех, и других. И давать ответы на эти запросы. Вызов у нас сегодня очень серьезный. Фактически, образование у нас в последние годы работает по принципу конвейера. А есть запрос на персонализацию. Это своего рода hand-made, который всегда дороже конвейера, производительные характеристики другие, но и потребительские свойства, как правило, гораздо лучше. Нам нужно искать золотую середину и давать продукты разного уклада», – подчеркнул министр.

Петер Альтмайер акцентировал внимание на серьезных успехах, сделанных за последние годы Россией в области развития образования, и отметил, что соревнование на уровне государств сегодня идет прежде всего не за ресурсы или рынки сбыта, а за человеческий капитал. «Когда молодые люди видят, что, к примеру, специалистов в области искусственного интеллекта ждут и в Европе, и в Китае, и в Америке, то они понимают, что лишь уровень твоей квалификации определяет возможность получить хорошую работу. С другой стороны, странам – таким как Россия, Германия – важно получить именно таких специалистов. Я приглашаю всех присутствующих здесь поговорить со своей молодежью, понять их ценности и ожидания. К примеру, у нас в Германии принят закон о возможности поиска и получения работы в Германии специалистов из России, из азиатских и африканских стран. И ключевым фактором здесь является именно уровень квалификации и образования, ну и конечно владение немецким языком. Модель дуального обучения, к примеру, стартовала именно в Германии, но сейчас она внедрена во многих странах, что говорит о хорошем потенциале самой модели. Я абсолютно уверен, что мы можем многому научиться и у российских коллег – система образования в России за последние годы пережила модернизацию, совершила целый прорыв».

Михаил Котюков Министр науки и высшего образования РФФото: предоставлено организаторами

«То, что делает сегодня Россия, чрезвычайно хорошо», - считает президент WorldSkillsInternational Саймон Бартли. «Правительство Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив, Ворлдскиллс Россия вместе выполняют великолепную работу по развитию и внедрению новых навыков в стране. Через 76 дней чемпионат мира, который пройдет в Казани, будет направлен на выявление лучших профессиональных талантов мира. Мировой чемпионат и будет определять, где эти модели, о которых мы сегодня говорим, лучше всего работают. Мы создадим актуальный список стран, где знания и навыки работают лучше всего. Эти знания и навыки основаны на обязательной системе образования – детские сады, средняя школа, профессиональное образование – и они должны быть хорошими для того, чтобы получать лучших инженеров, лучших специалистов для работы в рамках модели, которая превалирует в Большой двадцатке. Молодое поколение, которое вступает в возраст рабочей силы, не будет делать то, что вы говорите и не будет делать то, что вы делаете. Они будут делать то, что они хотят делать. Люди, которые родились после 2000 года, придадут новой системе необходимую энергию. Не задавайте им вопросов о том, как укрепить существующую модель. Задавайте им вопросы об их амбициях на будущее, об их ожиданиях. Нужен совершенно другой набор вопросов и ответов. И нам это нужно делать - нам нужен голос молодежи. Это совершенствование и исправление существующей системы. Они не ремонтируют существующую систему. Они внедряют совершенно новую систему, которая понимает будущее».

По мнению Роберта Уразова, человекоцентричность заключается прежде всего в умении людей самостоятельно принимать решения и брать ответственность за эти решения, вне зависимости от возраста. «Я думаю, стоит вообще отменить понятие «молодого специалиста», как такового, потому что молодость – это не состояние возраста, это внутреннее состояние, готовность человека «взять руль». Настоящий востребованный специалист не имеет возрастных категорий», - прокомментировал Уразов.

Светлана Чупшева выделила компетенции будущего, необходимые для достижения успеха. Первый блок – это цифровая грамотность, навыки цифровой экономики, программирование и умение работать с большими данными. Второе – это критическое мышление. Третье – мультикультурность, мультиязычность, что позволяет быстро адаптироваться и иметь коммуникацию со всем миром, с людьми из разных культур, говорящих на разных языках. И четвертое – это умение работать в команде, социальные навыки, которые позволяют вместе создавать результат, реализовывать какую-то инициативу, не быть «над», а в интересах команды и понимании сильных сторон каждого из членов команды. Распределение обязанностей для общего результата, по словам Светланы Чупшевой, является ключевым навыком.

Как считает председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, человека можно заинтересовать, вовлечь только тогда, когда ему интересно. По его мнению, необходимо думать о том, что ты работаешь не с одним человеком, а с семьей, создавая условия для свободной релокации людей вместе с близкими для реализации важных корпоративных задач и собственного потенциала.

Старший партнер и управляющий директор, председатель BCG Россия Владислав Бутенко отметил: «Инициатива «Mission: Talent», которая предлагает принять индивидуальный подход к талантам, – это большой шаг в верном направлении. В ходе исследования, которое мы проводим для этого проекта, удалось установить, что уже сейчас более миллиарда человек либо недостаточно, либо излишне квалицированны для выполняемой ими работы. Так что медлить с поиском решения проблемы нельзя. Уверен, что новая концепция человекоцентричного образования и рынка труда позволит решить эту проблему в среднесрочной перспективе».