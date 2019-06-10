Приключения наших нелегалов за рубежом: Советских людей в иностранцев превращали на даче с помощью пепси-колы

Елена Вавилова и Андрей Безруков 25 лет проработали за рубежом разведчиками-нелегалами, поставляя руководству страны важную и своевременную информацию. Их службу в 2010 году оборвало предательство. Летом того же года в результате договоренностей между президентами России и США группу из 10 наших нелегалов обменяли в венском аэропорту на Сергея Скрипаля и еще троих россиян, обвиненных в шпионаже.

Девять лет спустя полковник Службы внешней разведки России в отставке Елена Вавилова выпустила в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым увлекательную книгу по мотивам своей жизни «Женщина, которая умеет хранить тайны». С разрешения издательства «ЭКСМО» мы начинаем мини-сериал об удивительной жизни наших агентов за границей.

«Сюжет и главные герои данного повествования являются плодом воображения авторов, что делает случайным всякое совпадение с реально существующими людьми и реально происходившими событиями. Семьям разведчиков-нелегалов всех времен и нашим любимым семьям посвящается» - таким эпиграфом начинает Елена Станиславовна свое повествование. Имена у героев вымышленные и меняются в зависимости от страны пребывания. Так было и в реальности.

ЗАУЧИВАЛИ НАИЗУСТЬ ПЬЕРА РИШАРА И «МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА»

«Наиболее продолжительным и сложным являлось изучение языков, не менее двух. Один должен быть «родным», а другой - «рабочим», погрешности в котором могут быть объяснены «родным». Французский язык пришелся нам по душе и давался достаточно легко. Заучивали наизусть диалоги из фильмов, басни, стихи. Мы до сих пор отлично помним многие диалоги из французского фильма «Высокий блондин в черном ботинке» с Пьером Ришаром и фрагменты «Маленького принца» Экзюпери.

...Белые «Жигули» мчались по загородному шоссе из Москвы в один из престижных дачных поселков. Прямо перед ними стоял красивый дом, как будто сошедший с фотографий зарубежного журнала. Виталий Петрович (один из наставников будущих разведчиков. - Ред.) внутрь проходить не стал и распрощался с молодыми людьми на крыльце.

- Ваша задача на ближайшее время - окунуться в зарубежную атмосферу, смотреть американские и французские фильмы, читать книги и осваивать все, что здесь находится, - бытовую, кухонную технику. Если уж совсем чего-то не поймете... звоните, - улыбнулся наставник и продолжил: - Телефон здесь имеется. Тоже импортный. Да... и еще... сегодня у нас понедельник, а в четверг вы должны будете принять гостя, который только вернулся из США.

Внимание молодых людей сразу привлек огромный белый диван в центре комнаты, удивил и камин с небольшим запасом дров, толстый мягкий ковер на полу. На втором этаже располагались две спальни с роскошными кроватями и большая, сверкающая никелем и малахитовой кафельной плиткой ванная комната. Темно-коричневый гарнитур, заставленный разнообразной бытовой техникой, мог потрясти неподготовленное женское воображение. Пока Антон изучал видеомагнитофон и музыкальный центр в гостиной, Вера знакомилась с содержимым огромного холодильника. Он был заполнен импортными продуктами в ярких упаковках, с которыми тоже еще предстояло разобраться и научиться без затруднений их вскрывать. Девушка взяла две банки пепси-колы, которые до этого видела только в рекламе зарубежных журналов, и помчалась в гостиную. Именно здесь, на «Даче», постепенно лепились характеры будущих Анабель Ламонт и Дэйва Харди (для работы в Канаде. - Ред.). Осваивалась присущая иностранцам манера поведения, жесты, совершалось вдумчивое проникновение в западную культуру».

Книга по мотивам жизни наших нелегалов.

ВЕРБОВКА ПОД ВИДОМ КОРРЕСПОНДЕНТА «КОМСОМОЛКИ»

«Вот фотография объекта вербовки. Зовут его Эдгар Николаевич Руус. Он недавно был назначен на должность начальника протокольного отдела горисполкома Таллина. Билет для тебя уже куплен, документы тоже готовы», - сказал Карлов тоном, не терпящим возражений.

- Мне необходим билет Союза журналистов или удостоверение корреспондента газеты «Комсомольская правда», хотя лучше - штатного сотрудника.

- А вот это мы вряд ли успеем сделать. Представься внештатным корреспондентом, а удостоверение он вряд ли спросит, - парировал Карлов.

...Во время беседы Руус старался быть внимательным и даже галантным по отношению к «корреспонденту» «Комсомольской правды». Он даже не удивился, что центральная молодежная газета вдруг решила написать о работе отнюдь не юного номенклатурного работника.

- Как идут дела в «Комсомольской правде» в Москве? Трудности есть?

- Трудности есть, но они общего характера, - шутливо ответила Вера.

- Вот как?! - удивился Руус. - Какие же?

- Такие, как и у других газет. Главред требует, чтобы мы узнавали обо всех новостях и событиях раньше остальных газетчиков.

- Я могу чем-то помочь? - заинтересованно спросил собеседник.

- Может быть... - загадочно произнесла Вера, лихорадочно соображая, как удачно сложившийся разговор повернуть на пользу дела. Вместо ответа Руус подозвал официанта, что-то прошептал ему, а тот понимающе несколько раз согласно кивнул головой в ответ.

- Вы в каком номере проживаете?

- Триста двенадцать...

- Идем в номер и там все спокойно обсудим.

В дверь слегка постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел официант, который катил впереди себя богато сервированный столик.

- Прошу, - произнес Эдгар Николаевич, указав девушке на кресло, но сам садиться не стал. Неожиданно он опустился на колени перед сидящей девушкой, забрал у нее бокал, поставил на стол и, навалившись на нее всем телом, тяжело дыша произнес:

- За ночь в ваших объятиях я готов на все...

Вера в первый момент растерялась, а Руус поднял ее из кресла и потянул к кровати. Девушка быстро пришла в себя, с силой оттолкнула Эдгара, и тот, не ожидая такого отпора, чуть не упал. Руус, побагровев, злобно прошипел:

- Ах ты, мерзавка! - и вновь кинулся на девушку, но тут же, получив короткий удар ребром ступни по голени, взвыл от боли и упал на четвереньки, сотрясая накрытый столик. Хлесткий удар ладонью по уху завершил поединок в пользу Веры.

- Пошла вон отсюда! - вскричал Эдгар.

- Это ты пошел вон! Я тут проживаю, - твердо ответила девушка, схватила клетчатый пиджак неудавшегося насильника и бросила его Руусу.

- Ну, тварь, жди неприятностей. Завтра же ты не будешь работать в газете! - крикнул он напоследок и с шумом захлопнул за собой дверь.

Только сейчас Свиблова осознала, что задание было провалено окончательно и бесповоротно. Оставалось только немедленно уехать из города, не привлекая к себе излишнего внимания. Это был первый и последний случай в карьере Свибловой, когда ей пригодились навыки владения карате.

...Карлова молодые люди больше не видели, а через месяц, как рассказал им Виталий Петрович, Эдгар Николаевич Руус был снят с должности и отправлен в дальний рыболовецкий совхоз главным инженером».

СПРАВКА «КП»

Елена ВАВИЛОВА родилась 16 ноября 1962 года в Томске, окончила Томский госуниверситет по специальности «история». С 1980-х годов - в нелегальной разведке вместе с мужем Андреем Безруковым. 27 июня 2010 года арестована в Бостоне под именем агента по недвижимости Трэйси Ли Энн Фоули и затем в числе 10 коллег возвращена в Россию. В настоящее время работает в одной из крупных компаний.

Полковник Службы внешней разведки России в отставке. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими боевыми орденами и медалями.

О том, как разведчики-молодожены встретились уже в Канаде и обвенчались ради знакомства с интересующим КГБ католическим пастором, - в следующих публикациях.

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