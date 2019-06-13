2019-06-13T00:56:04+03:00
В мире

Приключения наших нелегалов за рубежом: Обвенчались ради вербовки католического пастора для КГБ

«КП» публикует фрагменты из книги бывшей разведчицы Елены Вавиловой «Женщина, которая умеет хранить тайны». Часть 2
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Елена Вавилова, написавшая по мотивам своей истории книгу «Женщина, которая умеет хранить тайны», во время работы на Западе.Елена Вавилова, написавшая по мотивам своей истории книгу «Женщина, которая умеет хранить тайны», во время работы на Западе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Продолжение. Начало в номере «КП» за 10 июня.

Елена Вавилова и Андрей Безруков 25 лет проработали за рубежом разведчиками-нелегалами, поставляя руководству страну важную и своевременную информацию. Их службу в 2010 году в один миг оборвало предательство. Летом того же года в результате договоренностей между президентами России и США группу из 10 наших нелегалов обменяли в венском аэропорту на Сергея Скрипаля и еще троих россиян, обвиненных в шпионаже.

9 лет спустя полковник Службы внешней разведки России в отставке Елена Вавилова выпустила в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым увлекательную книгу по мотивам своей жизни «Женщина, которая умеет хранить тайны». С разрешения издательства «ЭКСМО» мы начинаем публиковать мини-сериал об удивительной жизни наших агентов за границей.

«Сюжет и главные герои данного повествования являются плодом воображения авторов, что делает случайным всякое совпадение с реально существующими людьми и реально происходившими событиями. Семьям разведчиков-нелегалов всех времен и нашим любимым семьям посвящается», - таким эпиграфом начинает Елена Станиславовна свое повествование.

Имена у героев вымышленные и меняются в зависимости от страны пребывания. Так было и в реальности.

В КАНАДУ С БАГАЖОМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Откройте ваш чемодан, пожалуйста.

Девушке удалось избежать ненужных вопросов, но теперь предстояло выдержать досмотр багажа (при въезде в Канаду под новым именем Анабель Ламонт. - Ред.). В чемодане находилось несколько вещей двойного назначения, которые выглядели как бытовые предметы, но в действительности должны были быть использованы для предстоящей нелегальной работы. Ламонт безропотно подчинилась, открыла крышку, и женщина поочередно приподняла аккуратно уложенные вещи, осмотрела их, пролистала книгу на французском о воспитании детей, взяла пузырек с духами «Шанель», поднесла их к лицу, понюхала и положила обратно. Затем проверила записные книжки с пометками и зарисовками детских игр, предметы личной гигиены, другие мелкие вещи и за-крыла чемодан. Анабель взяла чемодан и двинулась к выходу. Лицо ее горело, сердце колотилось. Очень не хватало поддержки и заботы Антона, который, видимо, уже став Дэйвом Харди, такими же неизведанными и запутанными путями по всему свету стремился к ней навстречу. К сожалению, их долгожданное свидание нельзя было приблизить. Для всех остальных людей оно должно было выглядеть случайным.

УНИЧТОЖАЛИ ПЕПЕЛ

Ровно в условленное время пошел сигнал, но он был слабым, поэтому пришлось походить по квартире в поисках наилучшего места. Именно для этого вначале шел повторяющийся позывной сигнал из определенного набора цифр азбукой Морзе, предназначенный как раз для подобных случаев настройки приемника.

Анабель взяла стул и пересела поближе к приемнику, приготовив все необходимое для записи. Волнение ушло, пришла уверенность. Непрерывным потоком пошли группы цифр. Ламонт начала сосредоточенно их записывать. Когда расшифровка была закончена, положила отработанный листок шифра в чашку с водой, размочила его, а затем растерла пальцами. Образовавшуюся кашицу бросила в унитаз и смыла. Потом взяла текст шифровки и прочитала его еще раз: «Центр интересует личность священника Эдварда Лорана, примерно 1930 года рождения, служителя церкви Святого Августина. Изучите возможность установления контакта с целью изучения его характера, привычек, круга знакомств и политических интересов. Контакт должен иметь бытовой характер».

ДОБРЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ОТЕЦ ЭДВАРД

Прошло три месяца с момента знакомства со священником, но приблизиться к нему за это время не удалось ни на дюйм. Анабель пела на хорах каждое воскресенье, но выбрать момент для общения с отцом Эдвардом не получалось. Девушка несколько раз беседовала со священником во время исповеди - а это была единственная возможность поговорить с ним наедине, - но такой момент общения, по определению, складывался таким образом, что скорее отец Эдвард изучал Анабель, чем она его. Следовало что-то срочно предпринимать. После недолгого обсуждения Ламонт и Харди приняли решение обвенчаться.

...План сработал. Время для общения предложил и определил сам «объект изучения». В первых беседах молодым людям приходилось выслушивать наставления священника, который говорил о давно известных истинах, используя избитые слова и фразы, но постепенно темы разговоров становились более личными и далекими от богослужебных. Жизнь у него оказалась непростая, и священник охотно делился с молодыми людьми своими историями, рассказывал о предпочтениях, отношениях с друзьями и близкими. Кроме того, беседы с отцом Эдвардом стали для них бесценным религиозным опытом и позволили укрепить легенды, согласно которым они были католиками, но в действительности веру знали очень поверхностно.

Приготовления к венчанию невольно вызвали у Анабель теплые воспоминания о скромном торжестве, которое состоялось несколько лет назад в Томске, когда Вера и Антон расписались в ЗАГСе родного города. В единственном валютном магазине купили блузку, наспех сшили белую юбку, решили отказаться от фаты в пользу белой атласной ленты в волосах. Вера приехала к месту бракосочетания на родительских «Жигулях», что по тем временам являлось ро-скошью.Так было тогда, а сейчас... впрочем, и сейчас, одетая в недорогое белое платье, Анабель бок о бок с Дэйвом входила в церковь без лишней помпезности. Их сопровождала только Инес со своим другом (знакомые в Ванкувере. - Ред.).

...После венчания отношения со священником стали ближе и доверительнее. Отец Эдвард, видимо почувствовав особую причастность к семейной жизни супругов, стал частенько бывать в гостях у Ламонт и Харди. Чуть позже он предложил Анабель подрабатывать в храме, помогая ему в церковном хозяйстве. Разумеется, девушка согласилась. Результатом нескольких месяцев целенаправленной работы была шифровка в Центр с подробной характеристикой священника Лорана, его политических взглядов и убеждений. Разведчики предполагали, что он согласится на сотрудничество, но понимали, что будет безопаснее, если такое предложение ему сделают другие. Отец Эдвард оказался добрым человеком и честным священником, для которого социальная справедливость стояла в одном ряду с христианскими ценностями. Их встреча в дальнейшем переросла в глубокое взаимное уважение и искреннюю дружбу. Впрочем, примерно через год общение внезапно прервалось...

ДОЖИТЬ ДО ЭВАКУАЦИИ

Молодые люди несколько раз перечитали сообщение из Центра: «В связи с имеющейся угрозой вашей расшифровки и безопасности вам необходимо в течение недели изъять запасные документы из тайника “Дупло”, непосредственно перед отъездом уничтожить основные канадские документы и проследовать по разработанному маршруту срочного выезда. Тщательно продумайте мотивы вашего отъезда для соседей, владельца квартиры и вашего ближайшего окружения, чтобы не вызвать у них подозрений. Примите все необходимые меры безопасности при изъятии тайника и следовании по маршруту. О дате предполагаемого прилета в Москву сообщите по каналу «Ответ». Дэйв оказался прав. Казалось, он даже не удивился, что распоряжение о спешной эвакуации поступит так быстро. Ламонт и Харди немедленно ликвидировали все следы радиосеанса и теперь сидели и смотрели друг на друга. Они думали об одном и том же, но сожалели о разном. Анабель - о том, что по крупицам собранная в течение долгого времени легенда в одночасье стала не нужна, а Дэйв - о том, что рушились тщательно выстраиваемые связи, среди которых были высокопоставленные чиновники и даже помощник члена парламента. Но ни Ламонт, ни Хар-ди не думали о том, что теперь в любую минуту мог последовать арест. Им было обидно, что проделанная ими работа могла так неожиданно прерваться. Дэйв написал на клочке бумаги «Завтра обсудим» и тут же ее уничтожил. Анабель кивнула головой, но до завтра надо было еще дожить...

О том, как нелегалы узнавали о бомбардировках Югославии и ставили «жучок» помощнику Обаме - в следующем номере «КП».

СПРАВКА «КП»

Елена Станиславовна ВАВИЛОВА родилась 16 ноября 1962 года в Томске, окончила Томский госуниверситет по специальности «история». С 1980-х годов - в нелегальной разведке вместе с мужем Андреем Безруковым. 27 июня 2010 г. арестована в Бостоне под именем агента по недвижимости Трэйси Ли Энн Фоули и затем в числе 10 коллег возвращена в Россию. Сейчас работает в одной из крупных компаний.

Полковник Службы внешней разведки России в отставке. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими боевыми орденами и медалями.

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«КП» публикует фрагменты из книги экс-разведчицы, полковника Службы внешней разведки Елены Вавиловой «Женщина, которая умеет хранить тайны». Часть 1

Елена Вавилова и Андрей Безруков 25 лет проработали за рубежом разведчиками-нелегалами, поставляя руководству страны важную и своевременную информацию. Их службу в 2010 году оборвало предательство. Летом того же года в результате договоренностей между президентами России и США группу из 10 наших нелегалов обменяли в венском аэропорту на Сергея Скрипаля и еще троих россиян, обвиненных в шпионаже (подробности).

Из жизни разведчика-нелегала: Наш обмен на Скрипаля не был похож на шпионское кино

Полковник СВР в отставке Елена Вавилова рассказала «КП» о том, как наша агентура работала в США, как их меняли на предателя, и к чему готовиться Москве и Вашингтону дальше

- Не надо снимать меня с орденами, это нескромно, - протестует хозяйка дома, показывающая по нашей просьбе свои награды за 25 лет службы.

А нам обидно, что лезущие везде псевдозвезды отчаянно напоминают о себе, а настоящих героев страна зачастую не знает...

Елена Вавилова четверть века проработала за рубежом разведчиком-нелегалом, выполняя вместе с супругом Андреем Безруковым серьезные задания и поставляя Кремлю важную и своевременную информацию. Напряженная жизнь под видом иностранцев (или под чужими именами) оборвалась в 2010 году из-за предательства. В составе группы из 10 российских разведчиков ее обменяли на Сергея Скрипаля и нескольких граждан, осужденных в России за шпионаж. Все внимание тогда оттянула на себя девушка-вамп Анна Чапман, а ее коллеги жили на родине снова в тени. И вот сейчас, 9 лет спустя, Елена Вавилова в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым выпустила художественную книгу, навеянную своей историей, «Женщина, которая умеет хранить тайны», и пригласила «Комсомолку» к себе в гости (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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