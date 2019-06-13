Приключения наших нелегалов за рубежом: Обвенчались ради вербовки католического пастора для КГБ

Продолжение. Начало в номере «КП» за 10 июня.

Елена Вавилова и Андрей Безруков 25 лет проработали за рубежом разведчиками-нелегалами, поставляя руководству страну важную и своевременную информацию. Их службу в 2010 году в один миг оборвало предательство. Летом того же года в результате договоренностей между президентами России и США группу из 10 наших нелегалов обменяли в венском аэропорту на Сергея Скрипаля и еще троих россиян, обвиненных в шпионаже.

9 лет спустя полковник Службы внешней разведки России в отставке Елена Вавилова выпустила в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым увлекательную книгу по мотивам своей жизни «Женщина, которая умеет хранить тайны». С разрешения издательства «ЭКСМО» мы начинаем публиковать мини-сериал об удивительной жизни наших агентов за границей.

«Сюжет и главные герои данного повествования являются плодом воображения авторов, что делает случайным всякое совпадение с реально существующими людьми и реально происходившими событиями. Семьям разведчиков-нелегалов всех времен и нашим любимым семьям посвящается», - таким эпиграфом начинает Елена Станиславовна свое повествование.

Имена у героев вымышленные и меняются в зависимости от страны пребывания. Так было и в реальности.

В КАНАДУ С БАГАЖОМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Откройте ваш чемодан, пожалуйста.

Девушке удалось избежать ненужных вопросов, но теперь предстояло выдержать досмотр багажа (при въезде в Канаду под новым именем Анабель Ламонт. - Ред.). В чемодане находилось несколько вещей двойного назначения, которые выглядели как бытовые предметы, но в действительности должны были быть использованы для предстоящей нелегальной работы. Ламонт безропотно подчинилась, открыла крышку, и женщина поочередно приподняла аккуратно уложенные вещи, осмотрела их, пролистала книгу на французском о воспитании детей, взяла пузырек с духами «Шанель», поднесла их к лицу, понюхала и положила обратно. Затем проверила записные книжки с пометками и зарисовками детских игр, предметы личной гигиены, другие мелкие вещи и за-крыла чемодан. Анабель взяла чемодан и двинулась к выходу. Лицо ее горело, сердце колотилось. Очень не хватало поддержки и заботы Антона, который, видимо, уже став Дэйвом Харди, такими же неизведанными и запутанными путями по всему свету стремился к ней навстречу. К сожалению, их долгожданное свидание нельзя было приблизить. Для всех остальных людей оно должно было выглядеть случайным.

УНИЧТОЖАЛИ ПЕПЕЛ

Ровно в условленное время пошел сигнал, но он был слабым, поэтому пришлось походить по квартире в поисках наилучшего места. Именно для этого вначале шел повторяющийся позывной сигнал из определенного набора цифр азбукой Морзе, предназначенный как раз для подобных случаев настройки приемника.

Анабель взяла стул и пересела поближе к приемнику, приготовив все необходимое для записи. Волнение ушло, пришла уверенность. Непрерывным потоком пошли группы цифр. Ламонт начала сосредоточенно их записывать. Когда расшифровка была закончена, положила отработанный листок шифра в чашку с водой, размочила его, а затем растерла пальцами. Образовавшуюся кашицу бросила в унитаз и смыла. Потом взяла текст шифровки и прочитала его еще раз: «Центр интересует личность священника Эдварда Лорана, примерно 1930 года рождения, служителя церкви Святого Августина. Изучите возможность установления контакта с целью изучения его характера, привычек, круга знакомств и политических интересов. Контакт должен иметь бытовой характер».

ДОБРЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ОТЕЦ ЭДВАРД

Прошло три месяца с момента знакомства со священником, но приблизиться к нему за это время не удалось ни на дюйм. Анабель пела на хорах каждое воскресенье, но выбрать момент для общения с отцом Эдвардом не получалось. Девушка несколько раз беседовала со священником во время исповеди - а это была единственная возможность поговорить с ним наедине, - но такой момент общения, по определению, складывался таким образом, что скорее отец Эдвард изучал Анабель, чем она его. Следовало что-то срочно предпринимать. После недолгого обсуждения Ламонт и Харди приняли решение обвенчаться.

...План сработал. Время для общения предложил и определил сам «объект изучения». В первых беседах молодым людям приходилось выслушивать наставления священника, который говорил о давно известных истинах, используя избитые слова и фразы, но постепенно темы разговоров становились более личными и далекими от богослужебных. Жизнь у него оказалась непростая, и священник охотно делился с молодыми людьми своими историями, рассказывал о предпочтениях, отношениях с друзьями и близкими. Кроме того, беседы с отцом Эдвардом стали для них бесценным религиозным опытом и позволили укрепить легенды, согласно которым они были католиками, но в действительности веру знали очень поверхностно.

Приготовления к венчанию невольно вызвали у Анабель теплые воспоминания о скромном торжестве, которое состоялось несколько лет назад в Томске, когда Вера и Антон расписались в ЗАГСе родного города. В единственном валютном магазине купили блузку, наспех сшили белую юбку, решили отказаться от фаты в пользу белой атласной ленты в волосах. Вера приехала к месту бракосочетания на родительских «Жигулях», что по тем временам являлось ро-скошью.Так было тогда, а сейчас... впрочем, и сейчас, одетая в недорогое белое платье, Анабель бок о бок с Дэйвом входила в церковь без лишней помпезности. Их сопровождала только Инес со своим другом (знакомые в Ванкувере. - Ред.).

...После венчания отношения со священником стали ближе и доверительнее. Отец Эдвард, видимо почувствовав особую причастность к семейной жизни супругов, стал частенько бывать в гостях у Ламонт и Харди. Чуть позже он предложил Анабель подрабатывать в храме, помогая ему в церковном хозяйстве. Разумеется, девушка согласилась. Результатом нескольких месяцев целенаправленной работы была шифровка в Центр с подробной характеристикой священника Лорана, его политических взглядов и убеждений. Разведчики предполагали, что он согласится на сотрудничество, но понимали, что будет безопаснее, если такое предложение ему сделают другие. Отец Эдвард оказался добрым человеком и честным священником, для которого социальная справедливость стояла в одном ряду с христианскими ценностями. Их встреча в дальнейшем переросла в глубокое взаимное уважение и искреннюю дружбу. Впрочем, примерно через год общение внезапно прервалось...

ДОЖИТЬ ДО ЭВАКУАЦИИ

Молодые люди несколько раз перечитали сообщение из Центра: «В связи с имеющейся угрозой вашей расшифровки и безопасности вам необходимо в течение недели изъять запасные документы из тайника “Дупло”, непосредственно перед отъездом уничтожить основные канадские документы и проследовать по разработанному маршруту срочного выезда. Тщательно продумайте мотивы вашего отъезда для соседей, владельца квартиры и вашего ближайшего окружения, чтобы не вызвать у них подозрений. Примите все необходимые меры безопасности при изъятии тайника и следовании по маршруту. О дате предполагаемого прилета в Москву сообщите по каналу «Ответ». Дэйв оказался прав. Казалось, он даже не удивился, что распоряжение о спешной эвакуации поступит так быстро. Ламонт и Харди немедленно ликвидировали все следы радиосеанса и теперь сидели и смотрели друг на друга. Они думали об одном и том же, но сожалели о разном. Анабель - о том, что по крупицам собранная в течение долгого времени легенда в одночасье стала не нужна, а Дэйв - о том, что рушились тщательно выстраиваемые связи, среди которых были высокопоставленные чиновники и даже помощник члена парламента. Но ни Ламонт, ни Хар-ди не думали о том, что теперь в любую минуту мог последовать арест. Им было обидно, что проделанная ими работа могла так неожиданно прерваться. Дэйв написал на клочке бумаги «Завтра обсудим» и тут же ее уничтожил. Анабель кивнула головой, но до завтра надо было еще дожить...

О том, как нелегалы узнавали о бомбардировках Югославии и ставили «жучок» помощнику Обаме - в следующем номере «КП».

СПРАВКА «КП»

Елена Станиславовна ВАВИЛОВА родилась 16 ноября 1962 года в Томске, окончила Томский госуниверситет по специальности «история». С 1980-х годов - в нелегальной разведке вместе с мужем Андреем Безруковым. 27 июня 2010 г. арестована в Бостоне под именем агента по недвижимости Трэйси Ли Энн Фоули и затем в числе 10 коллег возвращена в Россию. Сейчас работает в одной из крупных компаний.

Полковник Службы внешней разведки России в отставке. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими боевыми орденами и медалями.

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Елена Вавилова и Андрей Безруков 25 лет проработали за рубежом разведчиками-нелегалами, поставляя руководству страны важную и своевременную информацию. Их службу в 2010 году оборвало предательство. Летом того же года в результате договоренностей между президентами России и США группу из 10 наших нелегалов обменяли в венском аэропорту на Сергея Скрипаля и еще троих россиян, обвиненных в шпионаже (подробности).

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Елена Вавилова четверть века проработала за рубежом разведчиком-нелегалом, выполняя вместе с супругом Андреем Безруковым серьезные задания и поставляя Кремлю важную и своевременную информацию. Напряженная жизнь под видом иностранцев (или под чужими именами) оборвалась в 2010 году из-за предательства. В составе группы из 10 российских разведчиков ее обменяли на Сергея Скрипаля и нескольких граждан, осужденных в России за шпионаж. Все внимание тогда оттянула на себя девушка-вамп Анна Чапман, а ее коллеги жили на родине снова в тени. И вот сейчас, 9 лет спустя, Елена Вавилова в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым выпустила художественную книгу, навеянную своей историей, «Женщина, которая умеет хранить тайны», и пригласила «Комсомолку» к себе в гости (подробности).