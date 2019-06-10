Эмбер Херд закрутила роман с манекенщиком и вышла в свет в прозрачной майке без белья

Эмбер Херд произвела фурор в Лос-Анджелесе. 33-летняя актриса вышла в свет без бюстгальтера.

Бывшую супругу 56-летнего Джонни Деппа подловили папарацци, когда она этого не ожидала. Эмбер Херд для прогулки по Лос-Анджелесу выбрала прозрачную белую майку, укороченные джинсы, ботинки и кожаную куртку.

amherheard Эмбер Херд произвела фурор в Лос-Анджелесе

Откровенный образ звезды некоторые ее поклонники связали с тем, что Херд закрутила роман с 25-летним манекенщиком Милошем Драго, пишет Daily Mail. Как говорят осведомленные источники, пара познакомилась в Нью-Йорке всего месяца назад. Инсайдеры утверждают, что актриса и манекенщик по уши влюблены друг в друга.

milosdrago Херд закрутила роман с 25-летним манекенщиком Милошем Драго

Отметим, после скандального развода с Джонни Деппом, суд с которым у Эмбер идет по сей день, актриса встречалась с 47-летним Илоном Маском. Предприниматель и гламурная блондинка то сходились, то расходились, пока не расстались окончательно. Инициатором разрыва была Эмбер.

После него она нашла утешение в крепких мужских объятиях бывшего возлюбленного Хайди Клум 32-летнего Вито Шнабеля. Но и с ним все закончилось очень быстро. Через полгода актрису засняли за поцелуями с 45-летним аргентинским режиссером Андресом Мускетти. Он снял такие фильмы, как "Мама" и экранизацию Стивена Кинга "Оно".

Напомним, в феврале 2015 года Эмбер вышла замуж за своего партнера по фильму "Ромовый дневник" Джонни Деппа. До этого пара встречалась три года. В мае 2016 года Херд подала на развод, утверждая, что Джонни регулярно напивался и избивал ее. В январе 2017 года их брак был официально расторгнут. При разводе Эмбер потребовала от Деппа семь миллионов долларов отступных. Потом Джонни подал в суд на бывшую жену из-за обвинения в домашнем насилии, которое он называет ложным, и потребовал с актрисы 50 миллионов долларов компенсации. Актер говорит, что обвинения Эмбер разрушили его карьеру. В иске артист утверждает, что Эмбер стала изменять ему практически сразу после свадьбы. В ответ Эмбер возобновила свой старый иск, снова обвинив Джонни в рукоприкладстве и в подробностях описав, как он издевался над ней.