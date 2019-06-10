«Голая» Беркова смутила гостей «Кинотавра».

В прошлом году на престижном киносмотре в Сочи звезда шоу «Дом-2» и фильмов для взрослых 34-летняя Елена Беркова дефилировала по красной дорожке со своим пятым мужем актером Андреем Стояновым. Но недавно пара объявила о разводе. Долго в одиночестве Беркова не засиделась. На юбилейный 30-й «Кинотавр» Елена приехала с новым бойфрендом Александром Путинцевым. Выяснилось, что Путинцев старше Берковой почти на 10 лет. Скандальная модель позиционирует своего спутника как миллиардера и путешественника. Однако, какими активами владеет бойфренд, Беркова не уточняет.

Пара появилась вместе на премьере конкурсного фильма звезды проекта «Голос» Ян Гэ «Троица».

Елена Беркова с актером Андреем Стояновым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Елене было провокационное «голое» платье, под которым, судя по всему, у Берковой не было белья.

Но поскольку у мероприятия отсутствовал дресс-код, эпатажной красотке разрешили пройти в зал.

Напомним: в этом году фестиваль «Кинотавр» празднует юбилей. Знаменитому киносмотру исполнилось 30 лет. На должность председателя жюри организаторы сочинского фестиваля позвали Константина Хабенского.

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30-й юбилейный «Кинотавр» открывал настоящий звездопад. Помимо привычного набора знаменитостей, подъехали серьёзные киноманы в лице Владимира Познера. Плюс в жюри на сей раз председательствует Константин Хабенский, которого редко встретишь на фестивалях и светских раутах. Впечатлил и приветственный приём на Морвокзале, куда рулевой «Кинотавра» позвал выступить учеников Кирилла Серебренникова из «Гоголь-центра» с песнями из нашумевшего концерта «Наша Алла», посвящённого юбилею Пугачевой (подробности).