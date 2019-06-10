За обиженного Киркорова Маруани могут заставить мести дворы

Этот музыкальный скандал длится уже три года. Примерно раз в год лидер группы Space Дидье Маруани со своим российским адвокатом Игорем Труновым подаёт в суд на Киркорова. Каждый раз с шумом проигрывает, а потом снова ваяет очередной иск. Напомним: первый иск прилетел к Киркорову в 2016 году. Маруани тогда заявил, что Филипп украл у него мелодию из давнего трэка «A Symphonic Space Dream», Мол, таким образом у российского певца появился хит «Жестокая любовь».

Хотя композитор этой песни отнюдь не Киркоров, а Олег Попков. Последний, проведя самостоятельное расследование, разузнал, что французский музыкант зарегистрировал свою мелодию лишь в 2008 году. А Попков «Жестокую любовь»— в 2000-м. Но этому предшествовал ещё один скандал. Следственные органы, куда обратился Филипп с жалобой на вымогательство со стороны Маруани, прихватили лидера группы Space с чемоданом денег в одном из московских банков. Эту спецоперацию Филипп и его адвокат Александр Добровинский специально придумали, чтобы разоблачить Маруани, который, со слов Киркорова, за своё молчание и отказ от иска запросил с певца почти миллион евро.

Впоследствии Маруани было отказано в иске.

Однако во время недавнего визита в Россию Дидье Маруани собрал пресс-конференцию, где снова назвал Киркорова плагиатором.

И вот ответный шаг. Филипп пожаловался в главное следственное управление МВД.

Певец попросил наказать Маруани за распространении клеветы и причинении ущерба деловой репутации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/590241" frameborder="0"></iframe> Сравниваем «Жестокую любовь» Киркорова с «Symphonic Space Dream» Маруани.Лидер группы Space обвиняет российского Короля эстрады в плагиате

Сам Филипп отказался «КП» комментировать этот скандал, отправив нас к своему защитнику Александру Добровинскому.

- Надеемся, что господин Маруани наконец понесёт наказание за свою жадность, вымогательство и клевету, - сказал «Комсомолке» Александр Добровинский. - Мы хотим добиться справедливости. Маруани было отказано судом в иске по факту плагиата. Он не мог этого не знать. Я не знаю сказали ему это адвокаты или нет. Это уже вторично. Но он снова публично обвиняет на пресс-конференции Киркорова в плагиате, тем самым, нарушая действующего законодательства в области уголовного права. Поэтому Киркоров и подал заявление в МВД, поскольку именно они три года назад занимались расследование дела по факту плагиата.

- Если будет доказана вина Маруани, какое наказание ему грозит?

- За клевету предусмотрен штраф в размере суммы до 1 миллиона рублей. И общественные работы в размере 160 часов.