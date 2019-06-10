Вычислить «Крота» на своей кухне: упаковку жидкости, которой отравился Бари Алибасов, действительно можно спутать с соком

Известный продюсер Бари Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», стал не первой жертвой этой бытовой жидкости. Ранее в этом году после десятидневных мучений скончалась женщина, также по ошибке хлебнувшая «Крота». Это стало поводом для судебного разбирательства, из которого мы можем узнать, что упаковка популярного средства не соответствует ГОСТам.

СИГНАЛЬНОГО СЛОВА НЕ БЫЛО

Конкретно речь идет о двух государственных стандартах: ГОСТ-32478 (Товары бытовой химии) и ГОСТ 31340-2013 (Предупредительная маркировка химической продукции).

Фигурирующее в материалах дела заключение комиссии специалистов Елены Коптевой и Асель Исалиевой гласит, что на упаковке «Крота» должны были, но так и не были указаны такие сведения, как сигнальное слово «Осторожно», требуемые меры предосторожности, условия хранения.

Стоит добавить, что ГОСТы никак не регламентируют общую расцветку товаров бытовой химии, а именно она, по всей видимости, стала причиной ошибки Алибасова: упаковка «Крот» исполнена в желто-оранжевых цветах, подсознательно ассоциирующихся с цитрусовыми напитками.

Найдите на этом снимке "Крота" (подсказка - крайний слева). Фото предоставлено семьей Бари Алибасова

«И СЛЕПОЙ ПРОЧИТАЕТ»

Есть ли позиция по этому вопросу у самого производителя «Крота»? «Комсомолка» дозвонилась до производителя этого товара «АМС-Медиа» (завод расположен в подмосковном городе Лосино-Петровский), однако на том конце провода, выслушав вопрос корреспондента, лишь нервно отрезали «Без комментариев» и бросили трубку.

А вот эксперт по качеству бытовой химии Инга Булыгина считает, что этикетка «Крота» вполне допустима:

- Нигде в законах не написано, что на упаковке бытовой химии нужно крупно рисовать череп с костями, - говорит Булыгина. - Здесь на оранжевой этикетке по центру - надпись широкими буквами «КРОТ». Такое и слепой прочитает. Я сама пользовалась именно таким «Кротом». У него очень сложная крышка, которую нельзя просто так открутить, мне не сразу удалось справиться.

Вместе с тем эксперт допустила, что после двух несчастных случаев производитель может поменять этикетку. Но все равно она будет выглядеть на его усмотрение.

- Такого как в советские времена, когда на специальном совете обсуждали, каким должен быть шрифт на каждой упаковке, сейчас нет, - заметила Булыгина.

МИЛЛИОН + МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

Родственники Бари Алибасова хотят, чтобы производитель «Крота» возместил затраты на лечение продюсера.

По словам юриста Сергея Жорина, эта сумма может составить более миллиона рублей. Кроме того порядка 200-300 тысяч рублей семья артиста хочет получить за моральный вред.

- Тот «Крот», который он глотнул, был в оранжевой упаковке, которая с виду напоминает сок, - подчеркнул Жорин. - У жидкости не было характерного запаха и крышки, которая защищает от такого попадания. Это повлияло на то, что он перепутал и глотнул.

- Мы хотим привлечь внимание к этой глобальной проблеме. Подобных производителей немало. С целью маркетинга они делают красивые бутылочки, им плевать, что они угрожают безопасности. Главное, чтобы продажи были выше на 3%, - говорит PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

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