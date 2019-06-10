2019-06-10T13:42:52+03:00
Общество

Бари Алибасов никогда не сможет глотать: медики рассказали о состоянии артиста

Продюсер до сих пор не вышел из медикаментозного сна
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Бари Алибасов находится в реанимации Склифа после отравления жидкостью для прочистки трубБари Алибасов находится в реанимации Склифа после отравления жидкостью для прочистки трубФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Почти неделю, что Бари Алибасов находится в реанимации Склифа после отравления жидкостью для прочистки труб, о его состоянии поступает противоречивая информация. Еще вчера, как рассказал сайту kp.ru сын артиста Бари Алибасов-младший, у отца пошли осложнения — неправильно зарастает один из ожогов в кишечнике. Между тем, опасности для жизни пациента уже нет.

Сегодня, когда все ждали уже хороших новостей (медики должны были сообщить о начале реабилитационного периода), вдруг стало известно о новой проблеме.

- Бари Каримович до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна, - поделился с kp.ru PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. - Все, что удалось узнать у одного из медиков - вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода.

- Что значит, "если выйдет"? Медики могут искусственно разбудить Бари Каримовича или надо ждать, когда он проснется? Есть какой-то критичный срок, сколько пациент может находиться в состоянии сна?

- Вот правда, не знаю. Информации очень мало. Врачи сказали, что в реанимации он еще неделю пробудет. Я сам не пойму, почему его не разбудят. На вопрос, когда он выйдет из этого состояния — врачи только руками разводят: «Не знаем».

- Как же Бари Каримович будет питаться - придется вставлять трубку в пищевод?

- Мне сообщили только, что у Бари циркулярное сужение пищевода: как глотать и принимать пищу — неизвестно.

Напомним, артиста госпитализировали 4 июня, когда он по ошибке выпил стакан химиката, перепутав в темноте бутылку "Крота" с соком. Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации, а поклонники устроили под окнами палаты флешмоб, выкрикивая "Здоровья Бари!". В Склиф приезжала также группа "На-На", но пока к продюсеру никого не пускают.

В день рождения продюсера врачи приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон, чтобы устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения всех необходимых манипуляций. Медики прогнозировали, что музыкант проведет во сне двое суток — в настоящее время прошло уже четверо. Связаться с Бари Алибасовым-младшим, который круглосуточно дежурит у палаты отца, "Комсомольской правде" пока не удалось.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Главное, что угроза жизни артиста наконец миновала (подробности)

«Выпила случайно, как Алибасов»: после отравления «Кротом» в Склифе скончалась женщина

Эксперты подтвердили семье Бари Алибасова, что упаковка химиката не соответствует требованиям безопасности (подробности).

Алибасов спутал яд с йогуртом: Шукшина подает в суд на производителей "Крота"

Семья Бари Алибасова, который случайно хлебнул средство для чистки труб и теперь лежит в реанимации, подает в суд на производителя "Крота". Дело в том, что упаковка с ядовитым средством очень похожа на питьевой йогурт (подробности).

«Состояние тяжелое, ждём, когда проснётся»: Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца

Четвёртый день Бари Алибасов находится в реанимации института имени Склифосовского, куда попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Пока состояние артиста оценивается как тяжёлое, но прогнозы врачей в целом благоприятны. Как сообщила «Комсомолке» личный доктор артиста Марият Мухина, операция на пищеводе Бари Каримовичу не понадобится, и возможно, уже через месяц он выпишется из больницы (подробности).

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!
Лидер прославленной группы, которая отмечает в эти дни своё 50-летие, дал интервью обозревателю Александру Гамову для сайта kp.ru и Радио "Комсомольская правда"
Мягкий вождь: в Новосибирске детям предложили слепить Сталина из пластилина и пострелять по американцам
В городе прошел праздник, посвященный генералиссимусу. Коммунисты позвали школьников на площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и провели специфические конкурсы
Новости 24
На фоне учений НАТО российские самолеты А-50 проводят мониторинг черноморского побережья
Совфед хочет ограничить число кошек и собак, которых можно держать в квартирах
Экс-главу Коми Гайзера суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Путин: необходимы жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации между странами
Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов банков
Ученые: известная болезнь убьет человечество
Захарченко признан виновным по двум статьям
СБУ: на границе Украины и Молдавии усилен пропускной режим для граждан РФ
В Китае опровергли данные ООН о содержании уйгуров в неволе
В 2018 году у более 199 тысяч россиян обнаружили рак в ходе диспансеризации
"Хороший вариант, чтобы усилить команду". Серхио Рамос прокомментировал трансфер Эдена Азара из в «Реал»
Иран не отправлял заявку России на поставки С-400
Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" возглавил российский кинопрокат
Товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала года
Движение поездов по Крымскому мосту будет открыто в начале декабря
Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого
Глава АРБ рассказал, кому выгодна утечка данных 900 тысяч банковских клиентов
Почти 50% россиян удовлетворены уровнем своей жизни
Число бедных россиян сократилось на 400 тысяч человек в 2018 году
Сотрудницу "Алросы" и двух ее сообщников задержали за кражу 500 алмазов
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Всемирный банк назвал факторы, угрожающие российской экономике
На смартфонах с системой Android обнаружили предустановленный вирус
Жертвами массовых протестов на Гаити стали два человека
В США сложилась удручающая ситуация с бомбардировщиками B-1B Lancer
Финские пограничники столкнулись с русским "трехголовым чудищем"
Погода в Москве на 10 июня 2019 года: гроза, град и сильный ветер