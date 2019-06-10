Бари Алибасов никогда не сможет глотать: медики рассказали о состоянии артиста

Почти неделю, что Бари Алибасов находится в реанимации Склифа после отравления жидкостью для прочистки труб, о его состоянии поступает противоречивая информация. Еще вчера, как рассказал сайту kp.ru сын артиста Бари Алибасов-младший, у отца пошли осложнения — неправильно зарастает один из ожогов в кишечнике. Между тем, опасности для жизни пациента уже нет.

Сегодня, когда все ждали уже хороших новостей (медики должны были сообщить о начале реабилитационного периода), вдруг стало известно о новой проблеме.

- Бари Каримович до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна, - поделился с kp.ru PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. - Все, что удалось узнать у одного из медиков - вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода.

- Что значит, "если выйдет"? Медики могут искусственно разбудить Бари Каримовича или надо ждать, когда он проснется? Есть какой-то критичный срок, сколько пациент может находиться в состоянии сна?

- Вот правда, не знаю. Информации очень мало. Врачи сказали, что в реанимации он еще неделю пробудет. Я сам не пойму, почему его не разбудят. На вопрос, когда он выйдет из этого состояния — врачи только руками разводят: «Не знаем».

- Как же Бари Каримович будет питаться - придется вставлять трубку в пищевод?

- Мне сообщили только, что у Бари циркулярное сужение пищевода: как глотать и принимать пищу — неизвестно.

Напомним, артиста госпитализировали 4 июня, когда он по ошибке выпил стакан химиката, перепутав в темноте бутылку "Крота" с соком. Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации, а поклонники устроили под окнами палаты флешмоб, выкрикивая "Здоровья Бари!". В Склиф приезжала также группа "На-На", но пока к продюсеру никого не пускают.

В день рождения продюсера врачи приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон, чтобы устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения всех необходимых манипуляций. Медики прогнозировали, что музыкант проведет во сне двое суток — в настоящее время прошло уже четверо. Связаться с Бари Алибасовым-младшим, который круглосуточно дежурит у палаты отца, "Комсомольской правде" пока не удалось.

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