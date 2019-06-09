«Выпила случайно, как Алибасов»: после отравления «Кротом» в Склифе скончалась женщина

На днях по инициативе Лидии Федосеевой-Шукшиной юристы занялись подготовкой иска в суд - семья Бари Алибасова, который по ошибке выпил жидкость для очистки труб, намерена требовать компенсации с производителя, так как их опасный товар внешне напоминает бутылку с соком или йогуртом. Кроме того, пострадавшие намерены обязать коммерсантов изменить упаковку, чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий.

Сегодня родственники Алибасова получили заключение экспертов по упаковке средства для прочистки труб «Крот» производства ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка».

- Что самое страшное - это исследование было проведено 17 апреля по инициативе родственников умершей женщины, которая аналогично Бари Алибасову перепутала химикат с пищевым продуктом и через 10 дней скончалась в НИИ им. Склифосовского, - сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. - После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники погибшей, которые в данный момент судятся с ООО «АМС Медиа», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили об подобных случаях в разных городах России.

Опасный товар внешне напоминает бутылку с соком или йогуртом

Итак, согласно заключению АНО «Судебная экспертиза», упаковка «Крота» не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара. Маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

Заключение комиссии

В частности, отсутствуют следующие обязательные пункты:

– описание опасности: сигнальное слово, краткая характеристика опасности;

- предупредительные надписи в виде текстов или символов, или пиктограмм: не смешивать с другими товарами бытовой химии;

- условия хранения и способы утилизации;

– обозначение нормативного документа и/или технической документации на средство.

Напомним, музыкальный продюсер Бари Алибасов 4 июня попал в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Музыкант находится в тяжелом состоянии.

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