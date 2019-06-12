Экс-супруга актера Наталья Вяль: Я не отправляю Ивана Краско в дом престарелых. Это он выжил меня из моей спальни!

Недавно интернет взорвала новость: актер Иван Краско собрался в дом престарелых. Напомним: последние полгода 88-летний артист живет в квартире своей бывшей жены, 42-летней Натальи Вяль, - с ней и двумя сыновьями. Неужели она хочет выгнать экс-мужа на улицу? Мы решили выяснить у Натальи, что случилось.

«Планирует жить вечно»

- Наталья, недавно на телевидении Иван Краско заявил, что может уйти в дом престарелых...

- Мне, честно говоря, обидно это слышать. Я сказала Ивану Ивановичу: «Ты все шутишь, а мне это за что?» После его заявления на ток-шоу на меня теперь помои льют - я, такая-сякая, выгоняю его из квартиры. Это же ложь! Сами подумайте: он сначала переехал ко мне, причем по своему желанию, не по моему. И уж если я его тогда не выгнала, то почему должна выгнать сейчас, через полгода, когда я его у себя столько терплю и обслуживаю?

- Может быть, вы устали от него, поэтому хотите выгнать...

- Мне воспитание не позволяет. У нас с ним отношения сейчас непростые, неровные. В крайнем случае он может поехать в Дом ветеранов сцены. Но он же не собирается! Он поддерживает свое здоровье, принимает кучу лекарств, покупает какие-то аппараты. Хочет жить вечно. Смею предположить, что он еще и меня может пережить. Сколько я сил затрачиваю на него! Выглядит он хорошо, и слава богу.

Вот я ощущаю, что он энергетический вампир. Из тех, кто высасывает энергию. Он же сам ничего не хочет делать. Как мы с ним живем - он приносит деньги в семью, и все. Дальше его ничего не касается. Правда, сейчас он у нас посуду моет. Это его приучили дети, которые тоже не хотят ничего делать. Не будет он мыть посуду - значит, будет грязная стоять неделю, месяц. Потому что у меня уже сил нет. А приучить к порядку детей он не может. Вот и стал сам мыть.

Когда я говорю: «Папа, надо купить мяса», он: «Мне мяса не надо». Я говорю: «А детям?» У него все время - «я», «мне не надо». «Папа, надо ехать на юг. Дети должны побыть на море, чтобы не болеть». - «А мне нельзя, мне не надо».

У него на первом месте он. Он запоминает до циферки, в какой день у него в театре какой спектакль. А про детей может вообще забыть. И утверждает: «Ты мне не говорила про это, первый раз слышу». И это меня тоже бесит. Ну что же про детей-то забывать!

У меня сейчас спектакль в Петрозаводске, в театре, где я работаю художником-постановщиком. Бывает, уезжаю на несколько дней, неделю, а возвращаюсь - дома разгром. Как будто взрослого человека в квартире не было...

Он полностью в своей работе. И это мне тоже обидно. Я терплю, открыто не показываю ему свое раздражение, как его бывшая жена Наталья Шевель. Она же совершенно непотребно с ним разговаривала, причем на людях. В принципе по-человечески я ее могу понять: многие вещи просто выматывают. Но я воспитана по-другому. Поэтому он и прибежал ко мне после развода с ней.

У Натальи Вяль от Краско двое сыновей - 16-летний Иван и 15-летний Федор. Фото: instagram.com/nataliavyal

«Переехал ко мне с кошкой»

- Ну а что он не так дома делает?

- Ерунда какая-то бытовая, но которая заметна. Ну, скажем, по поводу кошек, - негодует Наталья Вяль. - Мне не нравится, что он, когда за кошками лоток убирает, оставляет пакетики, извините, с дерьмом тут же. Говорю ему, куда надо выбрасывать. Обижается. Но продолжает гнуть свою линию... Он же, кстати, не один ко мне приехал, а привез еще и кошку. Я и его кошку драную теперь терплю! Видите ли, его бывшей жене Наташе очень была нужна кошечка. Завели. В результате эта кошечка вместе с Иваном Ивановичем переехала ко мне. У меня дома своих котов два. Мои подружки смеялись: мол, а Наташу он что же с собой не перевез? Не сказал - пускай пока и Наташа с кошкой с нами поживет? А у него запросто! Сейчас они с кошкой выжили меня из моей комнаты. Я сплю теперь в комнате детей на полу на матрасе.

- А почему вы теперь в комнате с детьми спите?

- Потому что у нас в квартире всего три комнаты. А поскольку мы с ним не муж и жена, то, знаете, не хочу как-то... Хотя поначалу он спал в моей кровати под другим одеялом. Ни разу не шевельнулось у него - давай-ка купим разные диваны. Это я должна все организовать. А его все устраивает. В итоге я была вынуждена перебраться в комнату к детям. Теперь он спит на моей двуспальной кровати и ему отлично. Это не я, это он меня выживает из квартиры, из моей спальни по крайней мере!

«Разочаровалась как в отце»

- С детьми вашими общими Иван Краско ладит?

- Ну как ладит? Он поговорит с ними один разок, скажет: «Как вы можете?!» И все, воспитание закончено. Вот дети закончили учебный год с плохими оценками, в следующий класс условно переведены, но надо заниматься. И я смотрю - они одно купили, другое. Спрашиваю: «Откуда деньги?». «Папа дал». Это за какие успехи? Дети в школе не успевают, а он им деньги дарит. Никакого воспитательного процесса.

Я, чем дальше, тем больше разочаровываюсь в Краско как в отце. Может быть, у меня был не самый лучший отец, который пил. Но он все равно занимался моим воспитанием, требовал, где-то был чересчур строг. А тут я вообще ничего такого не наблюдаю.

- А со старшими детьми он на связи?

- Конечно. И даже с внебрачной дочкой Мариной, которая в Америке живет. Но это такое поверхностное общение... По правде - ну кого из детей он воспитывал? Маринка тоже брошенный ребенок. Когда она появилась, у Ивана Ивановича была семья - жена Кира Васильевна и двое подросших детей, Юля и Андрюша (покойный актер Андрей Краско. - Ред.). Когда родилась Марина на стороне, то Кира Васильевна сказала: иди в ту семью, раз там у тебя ребенок. Он сказал: «Нет, моя семья здесь. Вы - моя семья». Иван Иванович любит говорить о том, какой он прекрасный и решил остаться в семье. Ну правильно: зачем опять с маленьким ребенком нянчиться? Он выдает это за подвиг, а по мне - разве это мужской поступок? Все-таки маленький ребенок остался без отца. Мариша - девочка хорошая, а папа - какой?

- Марине сколько сейчас лет?

- Это мы говорим «девочка», а ей уже под 30. Переехала в Нью-Йорк, фотографии недавно присылала.

- У Краско еще две старшие дочки - Галина от первого брака и Юля - от второго.

- Галина даже отчество поменяла. И я прекрасно ее понимаю. Ну какая она дочка Ивана? Так, биологически его дочь, а воспитывал ее другой. Прекрасно понимаю и ее маму, когда она однажды поставила ему условие: «Или мы, или театр». Но и тут Краско геройски объявляет, что он выбрал театр! А он же тогда учился на филфаке. Он говорит: «Я учился и еще работал». Учился на дневном, жили они в деревне. Он еще и где-то работал. Да еще оставался после занятий в театре университетском позаниматься. И это все вместо того чтобы лететь домой в деревню, к жене и дочке. А представляете, какое было тогда время - ни памперсов, ничего, вода из колодца... Ну и на фига такой папа? А придет - и его обслужи, приготовь ему еду. И потом, он же продолжал от всех рожать детей... Считаю, это безответственность и самовлюбленность.

- Но и вы от него аж двоих родили!

- Так это уже я хотела детей так, что забыла обо всем. Я этих детей вырастила, считай, одна.

- А он обещал, что будет с детьми заниматься?

- Ну, конечно. Он говорил, давай рожать, жить. Это сейчас можно трезво рассуждать, когда я ему десять лет молодости подарила. Я больше всех пожертвовала начиная с 2001 года. И до сих пор меня рисуют плохой. Обидно.

ПЕРЕПАЛКИ

«Я с тобой развелась, очнись»

- Вы венчаны с Иваном Краско?

- Мы были венчаны, но нас развенчали. Это такая бюрократическая процедура. Идешь, подаешь заявление, его рассматривают. Возвращают резолюцию, что брак развенчан.

- Это чтобы морально не держало?

- Да. На этом настоял мой второй муж (с которым Наталья вскоре развелась. - Ред.). Он сказал, чего это ты будешь венчанной с одним, а жить со мной. Краско об этом знал, но недавно вдруг заговорил, что я же его жена на небесах. Он сделал вид, что забыл о нашем развенчании. Неудобные вещи он быстренько выкидывает из головы.

- Видимо, он хочет, чтобы вы были его женой, раз цепляется за эту мысль брака на небесах?

- Он каждый раз опять: «Давай поженимся». Я ему: «Я с тобой развелась, очнись». Он: «Ну, а я думал, может быть...» И опять слышу, звонят ему журналисты, он в другой комнате им говорит: «Я сделал Натуле предложение. И она сказала - подумает». Ну вот как с ним?!

В общем, ничего хорошего про свою личную жизнь не могу сказать. А у него все в шоколаде.

СПРАВКА «КП»

Своего жилья у Ивана Ивановича нет. Во время брака с Наташей Шевель (разница в возрасте - 60 лет) актер жил в квартире сына, Андрея Краско. Жилплощадь он делил с невесткой Маргаритой и внуком, однако отношения с родственниками были натянутые. После развода с молодой избранницей Иван Краско вернулся к третьей супруге - Наталье Вяль. Та выделила для него отдельную комнату в квартире на Фонтанке, где и прописан Краско. Однако сама жилплощадь принадлежит Наталье и их общим детям - Федору и Ивану. Ее артист переписал на наследников после развода.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Наталья Шевель отдыхает в Израиле

Пока Иван Иванович Краско и Наталья Вяль заняты работой и бытовыми заботами, разведенка Наталья Шевель уехала на отдых в Израиль к объявившейся родне. Там у нее живет двоюродный брат, который пригласил ее в гости. Как сообщает Наталья, она общается с израильскими родственники на двух языках - какие-то фразы произносит на русском, какие-то на английском. На своей странице в сетях женщина стала выкладывать фото из Иерусалима и воспевать в стихах эту землю:

Для человека, всего скорее,

Создатель отверзнет уста еврею.

Пророчества к нам долетали моментом,

Но непременно с еврейским акцентом.

После развода с артистом Наталья увлеклась историей и культурой Ближнего Востока. Фото: instagram.com/natalia_krasko

Впрочем, Наталья отмечает, что насовсем в Израиль не переезжает. Погружена в духовные искания. Увлеклась философией, изучает религии, культуру и историю Ближнего Востока. Пишет портреты на заказ.

- Я не жалею о разводе с Иваном Краско и думать об этом не хочу. Если ему хорошо с Натальей Вяль - пусть так. Это был его выбор. Что сделано, то сделано. И зацикливаться на этом мне не с руки, - сказала Наталья «Комсомолке».

КОНКРЕТНО

Браки и дети

Иван Иванович КРАСКО был женат четыре раза.

Первой женой актера (с 1951 по 1955 г.) была Екатерина Иванова, в браке родилась дочь Галина.

Вторая жена (1956 - 1997) - Кира Петрова, в браке родились сын Андрей и дочь Юлия.

Третья жена (2001 - 2011) - Наталья Вяль, в браке родились сыновья Иван и Федор.

В сентябре 2015 года Иван Краско женился на студентке Наталье Шевель (она моложе его на 60 лет), в октябре 2018-го развелся.

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