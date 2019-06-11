Николай Дроздов ушел из программы «В мире животных»: «Больше не снимаюсь. Уезжаю лечиться!»

20 июня Николай Николаевичу Дроздову исполнится 82 года. Накануне мы позвонили, чтобы разузнать, как и где сможем поздравить легенду отечественного ТВ. Застали мы Дроздова по пути в поликлинику - ученый вынужден посещать доктора после того, как в январе оказался в больнице с переломами ребер (вот так неудачно оступился во время традиционной утренней зарядки). Спеша на прием, Николай Николаевич успел сообщить «Комсомолке» последние новости.

- Николай Николаевич, вы продолжаете сейчас сниматься в передаче «В мире животных»?

- Меня все просят, а я отказался. Столько уже лет! (Дроздов больше 40 лет вел программу - прим. авт.)

- Сколько вы не снимаетесь в передаче «В мире животных»?

- Полгода уже! Если видите на «Карусели» выпуски с моим участием, то это прежние записи - «ретро». У них там море этих старых записей. Я не возражаю - пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну.

- Естественно! У вас такие серьезные травмы были. Как здоровье сейчас?

- Я же когда упал - четыре перелома получил. Товарищ Ленин не помните, что сказал по этому поводу? Он писал, обращаясь к пожилым людям: «Лечиться, лечиться и лечиться!»

- Я на днях была на вашей лекции по происхождению Вселенной. Знаю, что следующая «Все о змеях» только в конце лета. Вы в летние месяцы традиционно в Крыму, на фестивалях?

- На лето в этот раз я уезжаю лечиться.

- Может осенью еще передумаете и вернетесь на ТВ?

- Нет. С какой радости?

- Вы ведь профессор МГУ. Преподавательская деятельность остается?

- Конечно! Это мое любимое занятие.

- С наступающим днем рождения! И здоровья.

- Огромное спасибо, что не забываете.

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