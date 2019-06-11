2019-06-11T12:54:27+03:00
Звезды

«Не помнит себя и не может говорить»: Бари Алибасов проснулся после пяти суток медикаментозного сна

Но врачи все равно не исключают риск летального исхода [фото, видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Алибасов провел в состоянии медикаментозного сна 5 сутокАлибасов провел в состоянии медикаментозного сна 5 сутокФото: Личный архив
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Сегодня, 11 июня, на восьмой день пребывания в НИИ имени Склифосовского, музыкальный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, находящийся в реанимации, наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна.

Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения Фото: Личный архив

Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего леченияФото: Личный архив

- Долгожданная новость. Отец проснулся, - рассказал сайту kp.ru сын артиста Бари Алибасов-младший. - Сейчас это самое главное. Правда, пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. Даже то, что он Бари Алибасов - полная амнезия. Конечно, это страшно. Надеюсь, отец все-таки придет в себя. Но радоваться рано - по словам врачей, еще остаётся риск внутреннего кровотечения на местах ожогов, и это может привести к смертельному исходу. Сказать что этого риска «нет», можно будет только через пару дней. Сейчас медиуи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения.

Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского, наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна Фото: Личный архив

Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского, наконец-то вышел из состояния медикаментозного снаФото: Личный архив

В свою очередь, в больницу к артисту приезжали участники его группы «На-На». Как рассказал kp.ru солись Владимир Политов, сейчас в поддержку Бари «на-найцы» готовят новый гастрольный тур и шоу-программу: «При первой возможности порадуем Бари Каримовича новым клипом. Конечно же, сейчас возникли некоторые трудности, так как большая часть новой программы в голове у Бари, но мы надеемся, он уже скоро придет в себя».

Бари Алибасов проснулся после пяти суток медикаментозного сна Фото: Личный архив

Бари Алибасов проснулся после пяти суток медикаментозного снаФото: Личный архив

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию вечером 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот», подумав, что это бутылка с соком. Утром 6 июня, в 72-й день рождения артиста, медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозный сон, чтобы устранить боль и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций. Планировалось, что продюсер проведет этом состоянии двое суток, но в итоге сон затянулся почти на 6 дней. Кроме того, стало известно об осложнениях у пациента: есть риск закупорки кишечника и внутреннего кровотечения в желудке. Кроме того, по прогнозам врачей, Алибасов из-за химического ожога уже никогда не сможет питаться самостоятельно. Тем временем, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина готовит иск в суд к производителям «Крота» из-за того, что упаковка их опасной продукции не соответствует ГОСТам, а яркая бутылка внешне напоминает упаковку с соком или йогуртом. В апреле в Склифе уже умерла женщина, которая также и как и Бари Алибасов, по ошибке выпила «Крот» .

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Четвёртый день Бари Алибасов находится в реанимации института имени Склифосовского, куда попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Пока состояние артиста оценивается как тяжёлое, но прогнозы врачей в целом благоприятны. Как сообщила «Комсомолке» личный доктор артиста Марият Мухина, операция на пищеводе Бари Каримовичу не понадобится, и возможно, уже через месяц он выпишется из больницы (подробности).

Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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