Почему Пушкина дал Татьяне Лариной всего 13 лет

Продолжение расследования. (Начало см. Часть 1)

В первой части мы рассказали о сенсационной версии кандидата медицинских наук, сексолога Александра Котровского, что Татьяна написала знаменитое любовное письмо Евгению Онегину в … 13 лет.

- Александр Викторович, почему многие считают такой возраст Лариной фантастикой? Критики даже не хотят выслушивать аргументы. Дескать, вы клевещете на пушкинскую героиню…

- Удивляться не стоит. Хотя Александра Сергеевича и называют «солнцем русской поэзии», «нашим все», внимательно, от корки до корки того же «Евгения Онегина» редко кто читал. В основном знают по школьной программе.

- Как сказано в том же «Евгении Онегине» - «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь…

– Золотые слова! Ну, вкратце штудировали сюжет, учили наизусть отрывки типа «Вот бегает дворовый мальчик…», писали сочинения про отвергнутую любовь Татьяны. Причем, ее образ – светлый, невинный. А Онегин – ловелас, разгильдяй, лишний человек, прожигатель жизни. Он же аристократ, из богатой семьи. Значит, по советской рабоче-крестьянской идеологии - нехороший тип. Обидел бедную девушку.

- Этот образ держится до сих пор, хотя советской власти давно нет, у нас капитализм.

- И никто не задумывался о морально-нравственных причинах его отказа. В школе складывалось впечатление, что Татьяна – взрослая девушка. Какая может быть любовь в 13 лет? У многих ее образ и вовсе сложился по опере Чайковского «Евгений Онегин», написанной спустя полвека после романа. По его мотивам. В опере героиня должна петь сопрано. Это голос зрелой женщины. На премьере в Большом театре (1881 г) партию Татьяны исполняла 26-летняя Екатерина Верни. Галина Вишневская в Большом - 29 лет. Анна Нетребко - 42! Рене Флеминг в Метрополитен-опере – 48. В таком возрасте женщины внуков нянчат…

Вот какие у нас Татьяны! Поэтому-то народ не воспринимает 13-летнюю героиню. Совет один. Пусть сами читают «Онегина», делают выводы.

ОНЕГИН МИЛО ПОСТУПИЛ

Главный вопрос - почему Пушкин назначил своей любимой Татьяне 13 лет? Все другие его влюбленные героини были постарше. Дуня, дочь станционного смотрителя, убежала с гусаром после 14 лет. Барышне-крестьянке Лизе, возлюбленной Дубровского Маше Троекуровой, Марье Гавриловне из «Метели» по 17 стукнуло. «Капитанской дочке» Маше - все 18. А тут...

Для ответа вновь вернемся к четвертой главе «Онегина» где фигурирует «девочка в 13 лет». И посмотрим эпиграф. Это, кто не в курсе, цитата в начале произведения или его части, объясняющая смысл, дух написанного, отношение автора. Эпиграфом к этой главе Пушкин выбрал фразу французского политика Неккера - «Нравственность - в природе вещей». Запомним же ее! Глава начинается знаменитыми строками:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей.

А вот в продолжение обычно никто не вникает, хотя там и содержится разгадка тайны романа.

И тем ее вернее губим

Средь обольстительных сетей.

Разврат, бывало, хладнокровный

Наукой славился любовной,

Сам о себе везде трубя

И наслаждаясь не любя.

Но эта важная забава

Достойна старых обезьян

Хваленых дедовских времян...

(В письме младшему брату Льву 23-летний поэт выразился более конкретно: «Чем меньше любят женщину, тем скорее могут надеяться обладать ею, но эта забава достойна старой обезьяны XVIII века». Он тогда еще не садился за «Онегина». - Е. Ч.)

Кому не скучно лицемерить,

Различно повторять одно,

Стараться важно в том уверить,

В чем все уверены давно,

Все те же слышать возраженья,

Уничтожать предрассужденья,

Которых не было и нет

У девочки в тринадцать лет!

Получив посланье Тани,

Онегин живо тронут был...

Быть может, чувствий пыл старинный

Им на минуту овладел;

Но обмануть он не хотел

Доверчивость души невинной.

Короче, не захотел уподобляться старой развратной обезьяне, губить девочку. И потому ответил отказом. Тактично взяв всю вину на себя, чтобы не травмировать Татьяну. Дескать, он не готов к семейной жизни. И в конце свидания дал тринадцатилетней девочке добрый совет.

Учитесь властвовать собою;

Не всякий вас, как я, поймет;

К беде неопытность ведет.

Александр Сергеевич приветствовал поступок Онегина:

Вы согласитесь, мой читатель,

Что очень мило поступил

С печальной Таней наш приятель.

Сама Татьяна, став генеральшей, первой красавицей Петербурга, тоже оценила благородство Евгения:

…в тот страшный час

Вы поступили благородно,

Вы были правы предо мной,

Я благодарна всей душой…

Так что Пушкин сознательно сделал Татьяну столь юной! Если бы Онегин отверг любовь 17-летней Лариной, к нему действительно могли возникнуть вопросы. Черствый человек! Но 13-летним ее возрастом Александр Сергеевич смог подчеркнуть нравственность героя, которого во многом списал с себя. Помните эпиграф к этой главе? «Нравственность – в порядке вещей.» Он очень актуален и сегодня. Как актуален для нашего времени и сам роман.

Русская девушка - не женщина!

А сколько ж тогда было Ольге, на которой собирался жениться 18-летний Ленский? Ее возраст Пушкин не сообщает. Просто называет младшей сестрой Татьяны. Судя по всему, они погодки. Оля родилась на год позже. Значит, ей в начале романа 12 лет.

Чуть отрок (лет 8 по Далю) Ленский был свидетель умиленный ее МЛАДЕНЧЕСКИХ забав. (Младенец, по Далю, до 3 лет. От 3 до 7 - дитя). Считаем: если ему 8 лет, то ей - 2 года.

Вот так же юный дворянин Василий Гоголь, отец будущего классика, играл с маленькой Машей, дочерью помещика. В 1805 году, когда Марии исполнилось 14, Гоголь повел ее под венец. Ему было 27.

А помните, как возмутился Ленский, когда Оля танцевала с Онегиным?

Чуть лишь из пеленок,

Кокетка, ветреный ребенок!

Уж хитрость ведает она,

Уж изменять научена!

И вызвал друга на дуэль. Роковую. Судя по хронологии Юрия Лотмана, 18-летний жених пал от руки Онегина в январе 1821 г. Так и не познав счастья брачного ложа. Его невеста недолго горевала. Летом выскочила замуж за заезжего улана и укатила с ним в полк. Ей было 13. Это в книге. В реальной жизни дворянка А. Лабзина, знакомая поэта Хераскова, была выдана замуж, едва ей минуло 13 лет.

В таком возрасте? Не забывайте, какое время было на дворе.

Вот что писал в статье об Онегине Белинский: «Русская девушка - не женщина в европейском смысле этого слова, не человек: она нечто другое, как невеста... Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в лености, в неумении держаться..., говорит ей: «Не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уже невеста!»

А в 18, по Белинскому, «она уже не дочь своих родителей, не любимое дитя их сердца, а тягостное бремя, готовый залежаться товар, лишняя мебель, которая, того и гляди, спадет с цены и не сойдет с рук».

- Такое отношение к девушкам, ранние браки объясняются не дикостью обычаев, а здравым смыслом, - утверждает сексолог Александр Котровский. - Семьи тогда были, как правило, многодетные - аборты церковь запрещала, а надежных противозачаточных средств не было. Родители старались поскорее выдать девушку («лишний рот») замуж в чужую семью, пока та выглядит молодо. Да и приданого за нее требовалось меньше, чем за увядшую деву. (Девка-вековуха - как осенняя муха!) В случае с Лариными ситуация была еще острее. Отец девочек умер, сестер надо было срочно пристраивать!

Ольге повезло, обвенчалась с уланом. А спустя полгода старушка Ларина повезла Татьяну «В Москву, на ярмарку невест! Там, слышно, много праздных мест.» И не прогадала. На одном из шумных балов на провинциалку загляделся важный толстый генерал. Осенью 1823 г сыграли свадьбу. Татьяне было уже 15 лет.

ПАРАЛЛЕЛИ

Наташа Ростова рано влюбилась

В русской литературе есть только одна героиня, которая по любви читателей приближается к Татьяне Лариной. Наташа из «Войны и мира» Льва Толстого. Тоже дворянка. Девочку мы впервые встречаем в день ее именин. Влюбленная в офицера Друбецкого, она поймала Бориса в укромном месте и поцеловала в губы. (Татьяна с Онегиным даже не целовалась!) Смущенный Борис тоже признался девочке в любви, но попросил больше не целоваться 4 года. «Тогда я буду просить вашей руки».

Наташа стала считать по тоненьким пальчикам: «Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать». Ей было 13.

Ситуация точь-в-точь как в «Евгении Онегине». И та же эпоха. Начало 19 века. Но споров вокруг возраста Наташи нет.

А в это время отец Наташи, граф Ростов, вспоминает в светской беседе, что их матери выходили замуж в 12 - 13 лет. Дворянки, а не только крепостные няньки…

Продолжение следует.

В следующий части мы расскажем о 16 уловках, с помощью которых Татьяна Ларина хотела выйти замуж за Онегина

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