16 уловок пушкинской Татьяны, чтобы выйти замуж за Онегина

Окончание. (Начало Часть 1 и Часть 2)

Помните знаменитое письмо пушкинской Татьяны к Онегину? Его называют гимном чистой любви. Но вот по мнению кандидата медицинских наук, сексолога Александра Котровского, в письме - свод женских уловок, приемов обольщения понравившегося мужчины с целью выйти за него замуж. Не верите? Давайте читать!

1. Выражение покорности

Это приятно любому мужчине. Вот что пишет девушка.

Я к вам пишу - чего же боле?

Что я могу еще сказать?

Теперь, я знаю, в вашей воле

Меня презреньем наказать.

2. Мольба, призыв к жалости

Но вы, к моей несчастной доле

Хоть каплю жалости храня,

Вы не оставите меня.

3. Восхищение мужчиной

Это должно ему льстить. Здесь же - призыв к контакту:

Сначала я молчать хотела;

Поверьте: моего стыда

Вы не узнали б никогда,

Когда б надежду я имела

Хоть редко, хоть в неделю раз

В деревне нашей видеть вас,

Чтоб только слышать ваши речи,

Вам слово молвить, и потом

Все думать, думать об одном

И день и ночь до новой встречи.

4. Демонстрация своей простоты

Но, говорят, вы нелюдим;

В глуши, в деревне все вам скучно,

А мы... ничем мы не блестим,

Хоть вам и рады простодушно.

5. Упреки

Зачем вы посетили нас?

В глуши забытого селенья

Я никогда не знала б вас,

Не знала б горького мученья.

6. Стенания о сломанной судьбе

Души неопытной волненья

Смирив со временем (как знать?),

По сердцу я нашла бы друга,

Была бы верная супруга

И добродетельная мать.

7. Клятва верности

Другой!.. Нет, никому на свете

Не отдала бы сердца я!

8. Указание на волю небес

А с небесами, как известно, спорить бессмысленно...

То в вышнем суждено совете...

То воля неба: я твоя;

Вся жизнь моя была залогом

Свиданья верного с тобой;

Я знаю, ты мне послан богом,

До гроба ты хранитель мой...

9. Мистика

Это должно доказать судьбоносность их встречи.

Ты в сновиденьях мне являлся,

Незримый, ты мне был уж мил,

Твой чудный взгляд меня томил,

В душе твой голос раздавался

Давно... нет, это был не сон!

Ты чуть вошел, я вмиг узнала,

Вся обомлела, запылала

И в мыслях молвила: вот он!

10. Просьба о помощи

Прекрасный женский прием обольщения. Не важно, к какой помощи взывать. По работе ли, в быту, как в современном мире, или, в случае Татьяны, помочь разобраться - кто он, ангел или соблазнитель. Заодно показывает свою невинность, чистоту, неопытность в делах амурных.

Кто ты, мой ангел ли хранитель,

Или коварный искуситель:

Мои сомненья разреши.

Быть может, это все пустое,

Обман неопытной души!

И суждено совсем иное...

11. Выражение доверия

Но так и быть! Судьбу мою

Отныне я тебе вручаю...

12. Просьба о защите

Мужчина просто обязан откликнуться! Он же сильный.

Перед тобою слезы лью,

Твоей защиты умоляю...

Вообрази: я здесь одна,

Никто меня не понимает...

13. Угроза гибели

Еще одна распространенная дамская уловка - грозить смертельным заболеванием от любовной тоски, самоубийством и т. д.

Рассудок мой изнемогает,

И молча гибнуть я должна.

14. Просьба о свидании

Здесь же - готовность принять любое решение избранника. Это тоже должно льстить мужчине.

Я жду тебя: единым взором

Надежды сердца оживи

Иль сон тяжелый перерви,

Увы, заслуженным укором!

15. Выражение страха

Мужчина должен помочь. Он же смелый!

...Кончаю! Страшно перечесть...

Стыдом и страхом замираю...

16. Призыв к чести

Но мне порукой ваша честь,

И смело ей себя вверяю...

«Начиталась любовных романов»

- Письмо составлено очень грамотно, квалифицированно, - отмечает кандидат медицинских наук Котровский. - Направлено на формирование у мужчины высокой самооценки. Ты самый умный, сильный, послан мне небесами... Из-за тебя я попала в сложную ситуацию, защити меня, помоги, спаси от гибели.

- Получается инструкция по обольщению нас, мужиков, поимке в брачные сети! Ох, зря мы с вами затеяли этот опасный разговор. Многие дамы примут это как руководство к действию...

- Действительно, инструкция. В письме Татьяны не хватает разве что популярного сейчас метода принуждения к женитьбе - беременности... Многие современные мужчины попадаются на эти уловки. Но я не хочу называть Татьяну откровенной хищницей. Боже упаси! Девочка рано созрела, начитавшись любовных романов, возжелала любви. В этом письме инстинктивно, подчеркиваю, выразилось извечное женское желание обрести семейное счастье. Разве можно ее за это осуждать?

Почему герой не попался в сети

- Не забывайте, что на самом деле эту инструкцию по обольщению мужчин сочинил сам Александр Сергеевич Пушкин. В 25 лет. К тому времени он уже имел богатый опыт общения со слабым полом. И все уловки светских красавиц отразил в письме Татьяны.

- Почему же Онегин не попался в ловко расставленные сети Гименея?

- С 18 до 26 лет, к моменту встречи с Татьяной, он тоже, как и Пушкин, прошел хорошую школу «искусства страсти нежной».

Ему наскучил света шум;

Красавицы не долго были

Предмет его привычных дум;

Измены утомить успели...

Самое главное - он не хотел заводить семью, о чем честно сказал Татьяне при встрече. А просто вступить в сексуальную связь с юной девушкой, к чему та была готова, отказался. Чтобы не губить развратом невинное дитя. В этом и проявилась нравственность героя романа.

Что касается Татьяны, то после отъезда Евгения к ней сваталось несколько соседей. Она отказала. А через пару лет вышла замуж за дальнего родственника Онегина. Старого богатого генерала-князя. Видно, сработали-таки приемы обольщения, которых избежал Онегин. Хотя любви там явно не было...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

КОТРОВСКИЙ Александр Викторович, 73 года. Кандидат медицинских наук, венеролог, сексолог. Имеет более 70 научных трудов по вопросам медицины, здорового образа жизни. Женат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онегин отверг любовь Татьяны, потому что ей было всего 13 лет

«Комсомолка» раскрывает тайну знаменитого пушкинского романа. Часть 1 (подробности)

Почему Пушкина дал Татьяне Лариной всего 13 лет

«Комсомолка» раскрывает тайну знаменитого пушкинского романа «Евгений Онегин». Часть 2 (подробности)