Онегин отверг любовь Татьяны, потому что ей было всего 13 лет

Впервые эту версию мы опубликовали еще в июне 2008-го.

Ее перепечатывали, размещали на многих сайтах, частенько «забывая» указывать газету и автора. Такова уж интернет-жизнь.

Признаться, я не думал возвращаться к этой теме спустя 11 лет, в 220-летний юбилей Александра Сергеевича. Но обстоятельства заставили.

Один московский публицист сочинил книгу «Немой Онегин». Есть в ней пассаж: «Татьяне 17 лет, и не обращайте внимания на уродов (или, вежливее сказать, - недоумков), которые, соблазняя других недоумков, потратили десятки лет и тонны бумаги, доказывая, что ей 13, а то и 9.»

Ну, про 9 автор загнул в полемическом угаре, чтоб довести до полного абсурда. Заклеймив вдогонку «недоумков» еще и «извращенцами».

Публицист, ты сердишься, значит, ты не прав!

ЕВГЕНИЙ - ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

С реальных извращенцев, между прочим, и началось 11 лет назад мое расследование тайны пушкинского романа. Страну тогда захлестнула волна педофилии. Госдума предлагала ввести для извращенцев пожизненное заключение. Поднимался вопрос об их химической кастрации.

Эту тему я обсуждал с кандидатом медицинских наук, сексологом Александром Котровским.

Александр Котровский. Фото: Личный архив

- Надо срочно реабилитировать Онегина! - неожиданно предложил доктор. – Прежде всего – в школе. Второй век учеников принуждают в сочинениях осуждать его за то, что отверг любовь Татьяны. На самом деле он поступил как настоящий мужчина, герой уже нашего времени, ХХI века. Не стал совращать малолетнюю. Онегин должен стать образцом для школьников. Меньше будет в стране педофилов.

И я услышал неожиданную, ошеломившую меня трактовку романа - с точки зрения сексолога.

«После 17 лет Евгений стал посещать балы. Имел половые связи с замужними женщинами и девушками, которым «наедине давал уроки в тишине». Он же был гений в «науке страсти нежной». Имел сильную половую конституцию. В 26 лет застрял в деревне, оформляя наследство богатого дяди. Все любовницы остались в Петербурге. Испытывал вынужденное половое воздержание. И тут 13-летняя помещичья дочь предлагает: «То воля неба: я твоя!» Он, однако, отказывается. Это свидетельствует, что Евгений имел нормальное либидо, психосексуально ориентированное по полу и возрасту. Тянуло к женщинам, половозрелым девушкам. Но не к девочкам! Оценил, что и ее чувство незрелое. Начиталась девочка любовных романов, решила реализовывать свое романтическое либидо. Тут подвернулся загадочный человек из столицы…

Кстати, в начале XIX века царили совсем другие нравы. И, если бы Онегин сблизился в деревне с Татьяной, это восприняли бы нормально. К сожалению, сложилось мнение, что Татьяна - жертва, страдалица. Онегин - ловелас, нанес ей глубокую душевную травму. На самом деле, повторяю, он - герой нашего времени.

...Я слушал, а в голове билась одна мысль: «Не может быть! Не может быть 13 лет Татьяне, русской душою! Напутал сексолог!» Со школьной скамьи я был уверен, что Ларина - взрослая девушка.

В ответ на мои горячие возраженья доктор посоветовал внимательнее перечитать четвертую главу «Онегина».

Что я и сделал, вернувшись домой. В этой главе, напомню, Евгений отвергает любовь несчастной Татьяны.

Сексолог оказался прав.

Все те же слышать возраженья,

Уничтожать предрассужденья,

Которых не было и нет

У девочки в тринадцать лет! (выделено мною, - Е.Ч.)

ПЕРЕПУТАЛ НЯНЬКУ С ТАНЬКОЙ

Итак, вопрос в студию: кто эта ТРИНАДЦАТИЛЕТНЯЯ девочка, о которой думал Евгений, получив письмо Лариной? Это явно важный образ, недаром Пушкин здесь поставил восклицательный знак.

«Они просто путают Таню с няней, которую выдали замуж в 13 лет, - кидает камень в огород «уродов-извращенцев» автор «Немого Онегина». - Ей было 13, ей! - няньке, а не Таньке…»

Лучше бы он помолчал.

Напомню, как дело было. Воспылав страстью к Онегину, Ларина поинтересовалась у няни, была ли та влюблена в старину?

И полно, Таня! В эти лета

Мы не слыхали про любовь;

А то бы согнала со света

Меня покойница свекровь.

В ЭТИ (то есть, Танины) ЛЕТА няня уже пошла под венец. И было ей 13. Но Онегин, согласитесь, не мог знать о раннем замужестве чужой няни - Татьяна сей факт в письме не отразила, а лично, до объяснения в саду, вообще с ним не разговаривала. А если уж совсем честно, без политкорректности, далекое детство чужой крепостной старушки никак не могло интересовать богатого помещика, даже если бы он знал о ее существовании.

Довод, что в «эти лета» няне могло быть 17, не проходит. Классиком черным по белому написано «в тринадцать лет».

Случайная опечатка? Я открыл дореволюционное собрание сочинений Пушкина XIX века с ятями. Тоже - «тринадцать лет».

Для рифмы вставлено словечко? С таким же успехом можно было написать «пятнадцать» или «семнадцать». Просто крылатое выражение, фигура речи? Неизвестно такое в обиходе. А у Пушкина ничего случайного в стихах нет. Он всегда точен даже в деталях.

ДЕВОЧКА БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ…

Но продолжим чтение про тринадцатилетнюю девочку с восклицательным знаком.

…Кого не утомят угрозы,

Моленья, клятвы, мнимый страх,

Записки на шести листах,

Обманы, сплетни, кольцы, слёзы,

Надзоры тёток, матерей,

И дружбы тяжкая мужей!

Так точно думал мой Евгений…

- Он как раз думал о письме Татьяны и своем ответе! – заявил мне на днях сексолог Котровский, с которым мы обсуждали бранный пассаж в «Немом Евгении». - Угрозы? – В письме они есть. «Рассудок мой изнемогает и молча гибнуть я должна.» Откровенно угрожает Евгению смертью, если тот не откликнется на ее любовь. Моленья? - «Хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня.»Клятвы? - «То воля неба: я твоя.» Слезы? – вот они! «Перед тобою слезы лью.» Мнимый страх? - «Кончаю! Страшно перечесть… Стыдом и страхом замираю.» А сами записки на шести листах? Почему не на пяти или семи?

Весь роман в стихах разбит Пушкиным на пронумерованные строфы. В каждой – 14 строк. И лишь стихотворное письмо идет наособицу, сплошь. В нем 79 строк, я специально считал. Делим 79 на 14, получается 5.6. Те самые шесть листов (строф) письма Татьяны.

После первого визита Онегина к Лариным в округе пошли сплетни, что его свадьба с Татьяной «слажена совсем, но остановлена затем, что модных колец не достали»… «Дружба тяжкая мужей» началась бы, прими Евгений предложение Татьяны. Ведь Ленский собирался жениться на Ольге. Приятели-соседи стали бы дружить уже как мужья двух родных сестер.

По всему выходит, загадочная девочка в тринадцать лет без предрассудков (именно так переводится на современный русский архаизм «предрассуждения») и есть Татьяна Ларина. Ведь, посылая письмо Евгению, она немыслимо нарушила бытовые нормы поведения русской дворянской барышни начала ХIХ века, утверждал известный пушкинист профессор Юрий Лотман. «То, что она вступает без ведома матери в переписку с почти неизвестным ей человеком, и то, что она первая признается ему в любви, делало ее поступок находящимся по ту сторону всех норм приличия.»

За то, что таинственная девочка в 13 лет - Татьяна, говорит и тот факт, что напрямую ее возраст в романе нигде не указан. А Пушкин везде сообщал возраст своих героинь. Даже старенькой пиковой дамы. (Исключение - старуха с разбитым корытом и Людмила, невеста Руслана. Но то ж сказки.) В главном романе своей жизни тем более не мог нарушить железное правило. Про мужчин-то не забыл. Ленскому «без малого осьмнадцать лет». Самого Онегина впервые мы тоже видим «философом в осьмнадцать лет», собирающимся на бал. На эти балы он «убил восемь лет, утратя жизни лучший цвет». Получится 26. Точно по Пушкину: «Дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов».

…И ЖЕНЩИНА В 17 ЛЕТ

Но откуда тогда взялись 17 лет, приписываемые Татьяне на момент ее первой встречи с Онегиным? Из письма самого Пушкина князю Вяземскому 29 ноября 1824 г. Князь нашел противоречия в признании героини. Поэт ответил, что это «письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!»

Казалось бы, спорить не о чем. Сам Пушкин так назначил! Но попробуем возразить. Поэт отвечал приятелю в явном раздражении: «Дивлюсь, как письмо Татьяны очутилось у тебя. Истолкуй это мне.» Дело в том, что князь мечтал сам издать третью главу, но Пушкин отдал ее для публикации брату Льву. И она еще не вышла в свет! Поэт заволновался, откуда утечка информации?

Александр Сергеевич мог наобум поставить 17 лет, чтоб не вступать в длительную дискуссию с князем об эпистолярном творчестве своей героини.

Но, самое главное, в тот момент Пушкин еще не садился за 4-ю главу, где и появляется девочка в 13 лет. Отвечая Вяземскому, мог искренне видеть Татьяну 17-летней. А потом – бац! - сделал ее моложе. Это свидетель в суде не должен изменять свои показания. Поэт же полный хозяин судьбы своих героев, их возраста. Может изменять в любой период творческого процесса. Тем более, он сочинял роман целых 8 лет! Не по строгому плану – по вдохновению.

Сексолог Котровский обратил внимание на любопытный факт в письме поэта князю Вяземскому:

- По Пушкину 17-летняя Татьяна называется женщиной, как бы это ни резало слух современным 30-40-летним «девушкам». В ХХI веке другая физиологическая сохранность. А в романе в период первой встречи с Онегиным она – ДЕВОЧКА! «Она в семье своей родной казалась ДЕВОЧКОЙ чужой». В куклы и горелки не играла, а взахлеб читала любовные романы.

Британской музы небылицы

Тревожат сон отроковицы.

Отрок, отроковица - возраст от 7 до 15 лет, утверждает знаменитый толковый словарь Владимира Даля. Врач Даль –современник поэта, дежурил у постели смертельно раненного Пушкина.

Онегин, возвращаясь с бала, где впервые увидел генеральшу, светскую даму, спрашивает себя: «Ужель та самая Татьяна? Та ДЕВОЧКА... Иль это сон? Та ДЕВОЧКА, которой он пренебрегал в смиренной доле?» Удивление понятно. Из «ДЕВОЧКИ несмелой, влюбленной, бедной и простой» она превратилась в «неприступную богиню роскошной, царственной Невы.»

«Вам была не новость смиренной ДЕВОЧКИ любовь?» - дает отповедь Евгению жена генерала. «К моим МЛАДЕНЧЕСКИМ мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам.»

Так что о возрасте Татьяны мы должны судить по опубликованному роману, а не частному письму, - заявляет доктор Котровский. - А в романе предрассудков нет «у девочки в 13 лет», а не «у женщины в 17». Как видим, в романе возраст Татьяны прямо назван в 4-й главе через размышления Онегина о её любовном письме.

- Почему ж тогда Евгений к замужней Тане страстью воспылал? – спрашиваю сексолога.

- Вернувшись после долгих скитаний в Петербург, увидел на балу самую красивую даму столицы и решил сблизиться.

Запретный плод вам подавай,

А без того вам рай не рай.

Значит, сохранил нормальное либидо. На девочку не среагировал, а на замужнюю красавицу - мгновенно! Он же с трудом узнал «ту самую Татьяну». Еще одно подтверждение моей версии. Будь она взрослой девушкой при первой их встрече, вряд бы так быстро изменилась до неузнаваемости. А 13-летняя спустя 4 года расцвела. Гадкий утенок стал прекрасным лебедем. Девочка – женщиной.

Продолжение следует. В следующий части вы узнаете, почему Пушкин дал Татьяне Лариной всего 13 лет