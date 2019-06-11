Народу надоело молчать

Вы разве не заметили, как изменилась страна за полгода?

Как она встряхнулась. Словно больной, уставший мучиться всеми болезнями сразу, вдруг решил — само не пройдет. Надоело ему ждать, чтоб само — пора, решил он, капитально подлечиться.

Строите свалки под окнами? А вот шиш вам!

Скверы рубите? Полгорода (да и полстраны) вдруг очухивается от летаргии и встает на дыбы.

Русский лес вырубаете и гоните в Китай? Пресса в последнее время перешла на такой ультразвук, что власти таки арестовали целого иркутского лесного министра.

И тут пришла беда к полицейским.

Их фирменно-корявую работу, которой столько лет, что даже ветераны МВД с трудом припоминают, когда в их ведомстве был относительный порядок, вдруг перестают терпеть.

То есть десятки лет на зону шли по подозрительным уголовным делам бизнесмены, правозащитники, случайные прохожие с чудо-пакетиками порошка в карманах, обществу было на это… Не совсем плевать, конечно, скорее из разряда — пойди, разбери, кто там наркоман, кто нет, ой все - моя хата с краю…

И тут вдруг ЧП вселенского масштаба — оперативники, оказывается, подкинули (возможно) наркотики Его Величеству Журналисту.

С одной стороны, это должно было случится хотя бы по закону подлости — как старый вор когда-нибудь погорит на взломе квартиры Человека с Большими Связями, так и силовики в своем разгильдяйстве подорвались на аресте «не того». Давайте уж честно - если бы Иван Голунов не был оппозиционным журналистом, если бы не сработала пружина цеховой солидарности, тогда бы не было ни его домашнего ареста (сидел бы в СИЗО), ни пикетов, ни криков с разноуровневых этажей: «Черт, а ведь правда — бардак».

Но с другой стороны — скандал не ограничился журналистами. И скоро превратился в еще один Екатеринбургский «скверный храм», когда накопленная за многие годы тоска от вечно-нерешенных проблем вдруг рванула наружу. От всевластия силовиков, нагибающих бизнес, от безхребетности и продажности судей, подписывающих любую подсунутую операми чушь.

Для этого нужна была искра, мелкий случай, пустяк…

Если раньше это ограничилось бы сдавленным криком интеллигентско-рафинированной публики Москвы и Питера, то сейчас громко заворчал «глубинный народ».

Потому что у кого-то за пакетик сел приятель. Кому-то повезло откупиться. А кому-то просто страшно, что на месте Голунова окажется сам…

И это ворчание становится все громче, несмотря на бытующие в народе мнение — эти журналисты просто защищают друг друга, не думая о простых людях...

Но все больше людей понимают — если общество «отобьет» у системы одного невиновного (пусть лично для тебя — самого несимпатичного) - это даст шанс уцелеть остальным. Поменьше у силовиков станет наглости.

Люди устали наблюдать, что все в стране происходит так, словно их… нет.

Захотел чиновник вырубить-построить-снести — плевать, что там народ, главное - виза начальника.

Решил майор, что ты преступник — можешь кричать-голосить, тебя не существует.

Захотело правительство съэкономить на твоей пенсии или зарплате, ну побурчи на кухне, тот «кого нет»...

И включился у людей древний инстинкт самосохранения.

Внизу, в бесконечной глубине вдруг пришли в движения тектонические плиты и то, что когда-то считалось «никогда-не-решаемым» и безнадежным, начало обсуждаться. И властям приходится давать ответ. И задумываться — как успокоить общество, решившегося в отчаянии врачевать язвы страны самостоятельно.