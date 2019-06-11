"Это торжество здравого смысла": в сети отреагировали на освобождение Ивана Голунова

Реакция на освобождение журналиста Ивана Голунова последовала от многих медийных персон. Высказать свою позицию решили многие из тех, кто в последние дни уже выражал мнение по этому резонансному делу.

От редакции сайта «Медуза» с заявлением выступили Галина Тимченко, Иван Колпаков, Дмитрий Муратов и Елизавета Осетинская:

- Дорогие друзья! Дело Ивана Голунова прекращено. Это результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности. Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Спасибо!

Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость.

Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать.

Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу — уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы — чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем, - заявили коллеги Ивана Голунова.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова отреагировала кратко:

- Законность восторжествовала, решение говорит о наличии диалога между властью, обществом и правозащитниками.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил значимость этого события для солидарности журналистов:

- Можно только поприветствовать это решение. Я думаю, что оно очень важное для самоощущения гражданского общества и солидарности российских журналистов, - сказал Интерфаксу Владимир Соловьев.

Глава СПЧ Михаил Федотов потребовал наказания для тех, кто допустил издевательство над законом.

- Это общая победа, это победа гражданского общества, это победа надзорных органов, это победа здравого смысла, это победа закона. Мы убеждены в том, что это не должно стать точкой в данной истории, потому что те, кто виновен в этом издевательстве над законом, должны предстать перед судом, - цитирует Федотова официальный сайт СПЧ.

Главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян даже заявила, что, несмотря на беременность, выпьет безалкогольного шампанского в честь такого события.

- Последний раз я так радовалась за свою страну, когда гуляла во Никольской по время ЧМ, кажется.

Потому что этот один Голунов - ни разу ни один Голунов. Это о том, как все устроено. И в какую сторону все будет - потихоньку, со скрипом, но все-таки двигаться впредь. Пойду выпью безалкогольного шампанского, что ли.

И начальник управления по контролю за оборотом наркотиков - на выход! Колокольцев мечет праведные молнии.

Представитель МИД России Мария Захарова также написала о счастье.

- Лучший день. До слез. Счастье, - заметила Захарова в Фейсбуке.

- Сегодня День Победы в истории современной России! Чтобы вы понимали, такого никогда ещё не было, чтобы общественность объединилась и добилась свободы для невиновного человека, - говорит пишет в сети канал "Сталингулаг". - Не каких-то компромиссов, а именно свободы и закрытия дела. Конечно, полная победа будет тогда, когда все причастные устроившие ад в жизни Голунова будут наказаны, а сейчас нужно поздравить Ивана с тем, что он это вытерпел и вышел победителем из битвы с чудищем, которое ещё не знало поражения.

Не остались в стороне и представители творческой интеллигенции.

Андрей Николаевич Ковальчук, скульптор, председатель правления Союза художников России, народный художник РФ:

- Буквально час назад стало известно, что дело против Ивана Голунова прекращено из-за отсутствия состава преступления. И это очень правильное, здравое решение. Ведь острая общественная реакция – это, прежде всего, реакция на несправедливость, на произвол, непрофессионализм. И то, что в МВД смогли, не мешкая, разобраться с ситуацией, то, что им хватило смелости признать ошибочность действий своих сотрудников, внушает определенный оптимизм. Завтра праздничный день, в Москве будет много мероприятий, традиционно проводимых в День России.Были отдельные призывы к проведению в этот день протестных акций, что могло привести к еще большему напряжению, но теперь, когда Иван на свободе, очень хочется надеяться, что ничто завтра не омрачит праздничного настроения. А правоохранители дадут правовую оценку ситуации, которая так взбудоражила общество.

Напомним, Иван Голунов обвинялся в покушении на сбыт наркотических средств. Журналист был задержан в четверг, 6 июня, в центре Москвы. По словам полицейских, при нем, а также в его съемной квартире были обнаружены наркотики. В субботу, 8 июня, суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца.

Сегодня, 11 июня, с него официально сняты все обвинения. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста уже сегодня в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

- Это стало возможно после получения результатов биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз, - заявил Владимир Колокольцев.