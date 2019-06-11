Татьяне Москальковой не поступали обращения по делам, аналогичным делу Ивана Голунова

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в интервью Радио «Комсомольской правде» заявила, что необходимо поднимать профессионализм правоохранителей. Об этом она сказала в связи с прекращением уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова.

- Очень важно, что есть диалог между властью, обществом и правозащитой. Что власть не только слушает, но и слышит, и принимает меры, и исправляет ошибки. Я считаю, что очень важно на этом этапе было убедиться в том, что допуск защитника с момента задержания - очень важная гарантия прав человека. Что в деле Голунова, поскольку дело прекращено по реабилитирующим основаниям, должна наступить реабилитация с теми механизмами и восстановительно-компенсационными мерами, которые есть в главе 18-й Уголовно-процессуального кодекса. И очень важно поднимать профессионализм правоохранительной системы.

Именно на это была направлена реформа, которая изменила и систему набора, и проводила большую массовую аттестацию сотрудников, и установила им соответствующую высокую заработную плату, которая, к сожалению, на протяжении уже семи с лишним лет не индексируется. Социальный пакет определяет и возможности набора в правоохранительную систему лучших, - рассказала Москалькова.

Она отметила, что важным моментом всей истории с обвинением журналиста Голунова в покушении на сбыт наркотиков стало заявление помощника президента Антона Кобякова. Как повлияла на развитие событий ее личная встреча с президентом Владимиром Путиным, Москалькова комментировать не стала.

- Я воздержусь от такого смелого заявления. Но очень важно, что еще на первых этапах, когда произошло задержание, было заявление помощника президента Антона Кобякова, который четко сказал, что контроль со стороны Генеральной прокуратуры будет обеспечен, - заметила Уполномоченный по правам человека.

- Будет ли это дело прецедентом для других задержанных по этой статье при подобных обстоятельствах?

- У меня таких обращений на сегодняшний день нет. Именно связанных с незаконным задержанием журналистов в России. Но я хотела посмотреть на эту тему шире. Очень важно, чтобы не только задержание, но и любые другие уголовно-процессуальные действия выполнялись на неукоснительном соответствии с законом, исходя из понятия справедливости и обоснованности, - сказала Татьяна Москалькова.

Напомним, Иван Голунов обвинялся в покушении на сбыт наркотических средств. Журналист был задержан в четверг, 6 июня, в центре Москвы. По словам полицейских, при нем, а также в его съемной квартире были обнаружены наркотики. В субботу, 8 июня, суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца.

Сегодня, 11 июня, с него официально сняты все обвинения. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.