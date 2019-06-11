Генерал армии Анатолий Куликов: А если бы не поднялась общественность на защиту Голунова?

- Анатолий Сергеевич, почему стала возможной такая дикая ситуация? Невиновному человеку - в данном случае речь об Иване Голунове - подбрасывают наркотики, тащат за решетку...

- Нельзя смотреть в этом случае только в сторону милиции и только там искать причину всей этой дикости.

- То есть?

- Посмотрите на судебную систему. Что творится в Краснодарском крае. Только что прошли по телеканалам эпизоды по автомобилям, по земле.

Перед этим - эпопея с Хахалевой, которая себя скомпрометировала, и до сих пор работает в правоохранительной системе. Или вот только что задержали начальника управления Следственного комитета по Волгограду. Это тоже не случайно.

- Как и - главное - почему же это происходит?

- Но - не потому, что Бастрыкин или Колокольцев - плохие работники. А потому что не объединена в единый механизм система наведения порядка. На основе честных судов...

Надеюсь, то, что сейчас произошло, станет мощным сигналом: давайте смотреть, чем занимается Управление собственной безопасности, давайте принимать решительные меры к тем руководителям, которые потворствуют нарушениям.

А ведь за этим следует целый шлейф «догадок», которые у каждого в голове. Это вот общественность поднялась по Голунову. А если бы не поднялась?

Нам - я имею ввиду сотрудников МВД - платят зарплату и дают льготы, чтобы мы работали честно. Давайте избавляться от тех, кто не работает честно.

Но при этом нужно создавать условия для совестливых работников. Есть случаи, когда люди занимали принципиальную позицию, но их выгоняли со службы.

То, что министр лично объявил о принятых мерах после освобождения Голунова - это тоже показатель. Это говорит о том, что и президент, и руководители силовых ведомств настроены решительно.

Дальше подобное - как дикий случай с Голуновым - терпеть невозможно...

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