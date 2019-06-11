2019-06-11T22:28:16+03:00
Общество

Иван Голунов после освобождения: На завтрашний митинг не пойду. Выходные лучше провести с близкими, чего и всем советую

Журналиста отпустили из-под домашнего ареста
Василиса НИКОЛАЕВА
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Журналист Иван Голунов.Журналист Иван Голунов.Фото: REUTERS
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Прямо у стен Главного следственного управления МВД журналиста Ивана Голунова встретили коллеги. Среди огромного количества вопросов были и про завтрашний марш.

- Вы пойдете завтра? - спросили журналисты.

- Я только недавно услышал, что собирается какое-то мероприятие. Оно же не согласовано, как я понимаю. Спасибо всем-всем большое за поддержку. Я так благодарен и даже не ожидал. Но завтра выходной, лучше провести время близкими и семьей всем, я думаю... И всем советую. Будет больше же пользы, правда? Так что нет, я скорее всего не пойду.

Кроме того, Иван Голунов сказал, что будет теперь работать еще усерднее.

- Хочу оправдать ваше доверие. Столько коллег меня поддержало. Я когда был в ИВС, мне говорили Члены ОНК, приходившие с проверкой. Но я не поверил, думал шутят. Уже в суде (Никулинский суд, где 8 июня состоялось заседание по избранию меры пресечения Годунову - ред.) понял, что это так. Спасибо еще раз всем!

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Иван Голунов вышел из здания ГУ МВД.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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