Иван Голунов после освобождения: На завтрашний митинг не пойду. Выходные лучше провести с близкими, чего и всем советую

Прямо у стен Главного следственного управления МВД журналиста Ивана Голунова встретили коллеги. Среди огромного количества вопросов были и про завтрашний марш.

- Вы пойдете завтра? - спросили журналисты.

- Я только недавно услышал, что собирается какое-то мероприятие. Оно же не согласовано, как я понимаю. Спасибо всем-всем большое за поддержку. Я так благодарен и даже не ожидал. Но завтра выходной, лучше провести время близкими и семьей всем, я думаю... И всем советую. Будет больше же пользы, правда? Так что нет, я скорее всего не пойду.

Кроме того, Иван Голунов сказал, что будет теперь работать еще усерднее.

- Хочу оправдать ваше доверие. Столько коллег меня поддержало. Я когда был в ИВС, мне говорили Члены ОНК, приходившие с проверкой. Но я не поверил, думал шутят. Уже в суде (Никулинский суд, где 8 июня состоялось заседание по избранию меры пресечения Годунову - ред.) понял, что это так. Спасибо еще раз всем!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что надо знать об освобождении Ивана Голунова. Первые выводы

И вот теперь, когда на дело Ивана Голунова можно уже обернуться и выдохнуть, пора сделать первые выводы. Нерв всего произошедшего за последние 5 дней был таким запредельным, что обнажил многое и многих. Кто и как повел себя в истории с задержанием оппозиционного журналиста с дозами наркотиков в его рюкзаке и дома? Давайте разбираться. (подробности)

КСТАТИ

Как статья «два два восемь» Уголовного Кодекса, по которой задержали Голунова, стала главной статьей страны

Больше трети всех заключенных в России сидит за наркотики. Получается, "Незаконный сбыт и распространение и хранение" — это сегодня самая распространенная статья Уголовного Кодекса. Официальные данные за 2018 год - 129 419 человек в местах лишения свободы по 228 УК РФ. При этом всего сидельцев в России - 467 000. (подробности)