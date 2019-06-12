Пиар-директор Алибасова: Производители средства, из-за которого Бари сейчас в реанимации, даже не подумали извиниться!

История с ошибкой Бари Алибасова, который перепутал сок со средством для очистки труб и загремел в реанимацию СКЛИФа, напугала многих. Красивая яркая бутылочка, где нет никаких надписей о том, что внутри яд, оказалась не в том месте не в то время. И многие из нас задумались - а не рискуем ли и мы по рассеянности выпить яду? Семья Бари Алибасова считает, что такая опасность есть - они уже получили множество писем с рассказами о пострадавших. В том числе, и о летальных исходах. На встрече с прессой сын Бари и его пиар-директор Вадим Горожанкин рассказали, что хотят сатисфакции. Будет суд.

- Юристы проанализировали ситуацию и сказали, что перспектива есть. Но в основном потому, что был общественный резонанс. Роспотребнадзор сказал нам, что они не только проведут экспертизу, но и окажут всяческую поддержку. Это важно, так как это значит, что следственные органы будут вынуждены принять заявление, и, зная об интересе СМИ, действовать. Дождёмся экспертизы, и сразу же подаём в суд. Пока сроки мы не знаем.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин держит в руках бутылку злосчастного "Крота".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы спросили, связывались с семьей Алибасова производители средства. Горожанкин и Бари-младший начали заводиться.

- Нет, никто с нами на контакт не выходил. Поначалу мы думали, что они не могут найти наши контакты. Но кто-то из СМИ до них дозвонился, чтобы попросить какие-то комментарии. На что получил ответ - мол, это не наша проблема, это Бари Алибасов сам виноват, и должен был нюхать это средство, прежде чем его пить. Мы взяли это средство с места происшествия, мы купили другое, новое. Но никакого резкого запаха не заметили. То есть их заявления крайне циничны. Они должны были для начала признать, что произошла трагедия с участием их средства. Потом все же, наверное, извиниться. Мы не ждём, чтобы они сказали, что это полностью их вина, но сказать какие-то слова поддержки было бы нормально. Они же к этому причастны. Конечно, это бред про то, что надо было нюхать - а если у него с носом проблемы?

Сын Бари Алибасова на кухне, где всё и произошло.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Если производители этого средства помогут нам с организацией музея советского и российского шоу-бизнеса, то это будет прекрасное извинение - добавил Бари-младший. Судя по всему, вопрос не в компенсации, а в справедливости, которой хочет добиться семья 72-летнего продюсера.

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