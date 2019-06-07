Алибасов спутал яд с йогуртом: Шукшина подает в суд на производителей "Крота"

Семья Бари Алибасова, который случайно хлебнул средство для чистки труб и теперь лежит в реанимации, подает в суд на производителя "Крота". Дело в том, что упаковка с ядовитым средством очень похожа на питьевой йогурт.

"Ситуация таким образом сложилась, что родственники пришли к такому всеобщему пониманию, что, скорее всего, трагедия произошла по той причине, что Бари Каримович перепутал «Крота» с питьевым йогуртом. Дело в том, что упаковка этого «Крота» очень сильно похожа на питьевой йогурт", - рассказал "Комсомольской правде" PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

По его словам, у продюсера плохое зрение, а в тот роковой вечер, когда произошло несчастье, он был без очков. Бутылка с ядовитым средством для очистки труб не только внешне напоминает упаковку, в которой продают йогурт, но и ее содержимое не имеет выраженного химического запаха.

"Открывашка не имеет какой-то дополнительной системы безопасности, как это бывает на всяких серьезных опасных химикатах. То есть, надо что-то нажать, а не так, чтобы просто ты взял и открыл. Особенно это дети могут легко сделать. Любой человек может перепутать это с питьевым йогуртом, в частности. Такие химикаты используются как раз для прочистки раковин именно на кухне. Следовательно, надо делать такую упаковку, которая будет кардинально не похожа на пищевую", - уверен собеседник издания.

Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга взяла на себя эту миссию. "Идея была Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной. На самом деле все понимают, что такой «Крот» перепутать с питьевым йогуртом даже любой человек может. Поэтому самая главная цель - это не столько получить компенсацию, хотя это тоже, а оградить потребителя, - заявил Горжанкин. - Производители не должны в угоду наживы рисковать жизнью людей. Это проблема не только «Крота», но и многочисленных других средств, которые такие красивые, яркие, приятные, а на самом деле могут убить человека. Любого. При том, они стоят на миллионах кухонь. У всех у нас стоит яд красивый и опасный".

Как писал сайт kp.ru, в настоящее время продюсер "На-На" находится в институте имени Склифосовкого. Пресс-служба музыканта уточнила, что врачи диагностировали у Бари Каримовича ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей. Появилось сообщение и о возможной операции звездному пациенту. Ему могут сделать трахеостомию, чтобы помочь обеспечить поступление воздуха в дыхательные пути. По последним данным, состояние 72-летнего Бари Алибасова по-прежнему тяжелое.

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