Уже через неделю экс-участница шоу «Дом -2» и звезда фильмов для взрослых Елена Беркова выйдет замуж за 42-летнего бизнесмена Александра Путинцева. Для Елены это будет шестой брак. Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей. Сначала Елена появилась на красной дорожке одного из конкурсных показов в «голом» платье, под которым не было белья. А сейчас Беркова и её спутник пришли на пляж гостиницы, где расположен штаб «Кинотавра», и разделись догола. Точнее, полностью обнажилась Елена, а её жених остался в стрингах.

— Мы познакомились в клубе. Увидели друг друга и не смогли друг от друга отойти. Не могли наговориться, — рассказывает «КП» о своём новом мужчине Елена Беркова.

— Наша встреча могла и не состояться, потому что Елена не хотела в клуб идти, а я на следующий день улетал в Таиланд, — говорит Александр Путинцев, спутник Берковой. — Причём улетал навсегда. Принял решение. Бизнес в России сложился, а жить можно и в Таиланде. Так я тогда думал.

Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но встретил Лену, завязался интересный разговор. Потом проводил Лену до дома. Помню наш первый поцелуй. Он случился как раз в тот вечер. А на следующий день я улетел в Таиланд. И на протяжении полугода переписывался с Леной. Это были километры переписки. Многие подумают, что у нас была переписка сексуального характера. На самом деле у нас были философские споры, взрывали мозги друг другу.

— А кто вы по профессии? Пишут, что вы миллиардер... — поинтересовались мы у жениха Берковой.

— По профессии он военный, — говорит Елена.

— У меня два образования, — уточняет Александр. — Я инженер испытательных ракетных комплексов. А второе образование у меня — «государственное управление». Я закончил академию, но по специальности никогда не работал. И вообще не работаю.

Я не буду говорить, откуда у меня деньги.

— То есть они все-таки у вас есть!

— Конечно. Весь бизнес у меня в Азии.

— Лен, для вас важно финансовое благополучие мужчины?

— Конечно. Мужчина должен быть состоятельным и состоявшимся.

Уже через неделю экс-участница шоу «Дом -2» и звезда фильмов для взрослых Елена Беркова выйдет замуж за 42-летнего бизнесмена Александра ПутинцеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— А кто больше из вас зарабатывает?

— Александр, конечно.

— Стоп-стоп-стоп. Я не работаю, но денег у меня предостаточно, — смеётся бойфренд Берковой. — Говорить о конкретных цифрах моего состояния бессмысленно, потому что деньги для меня не имеют никакого значения.

Звезда фильмов для взрослых шокировала киносмотрФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Свадьбу планируете?

— Конечно. Уже пять свадебных платьев приготовили, — хвастается жених актрисы.

— Прилично уже потратились?

— Более 2 миллионов рублей потрачено на свадебные платья, и это ещё не конец. Мы ещё два докупили. В процессе выбора, — говорит Александр.

— Когда свадьба?

— Пока не знаем. Может, через неделю, — рассказали «КП» влюблённые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714355" frameborder="0"></iframe> Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра».Мария РЕМИЗОВА

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