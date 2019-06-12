Бари Алибасов: «Если я при смерти, пускай все об этом знают!»

Загадочное исчезновение любимого кота случилось во вторник после пресс-конференции (она проходила во дворе дома, где живет продюсер, в Мерзляковском переулке), на которую пришли человек 70 журналистов. После они поднялись в квартиру Алибасова. Именно в этот момент, когда толпа людей с камерами и микрофонами заходила, кот втихаря выскочил за дверь. Может, испугался, а может Чуче надоела жизнь в золотой клетке. Он и раньше норовил удрать.

Сын продюсера рассказал, как пропал кот Бари КаримовичаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Отец очень боялся, что кот сбежит, следил за ним, - рассказал нам Бари Алибасов-младший. - Квартира специально оборудована под кота: восемь поилок с циркулирующей водой, шесть кормушек, куда еда автоматически подсыпается. Даже есть игровая комната, в которую слетаются голуби, чтобы Чуче было с кем поиграть. В этой квартире он может вести совершенно автономное существование. И вот надо же — сбежал! Я очень переживаю, что он на улице. Для отца это большая трагедия. Папа может в любой момент попросить привезти к нему в больницу кота.

Когда я сегодня пришел к нему в палату - отец наконец меня узнал, - первое, о чем он спросил: «Как мой кот?». Я соврал, что с котом все в порядке. Попросил заведующего отделением папе ничего не сообщать: новость-то уже гуляет по Интернету. Надеюсь, мы Чучу оперативно найдем. 800 тысяч рублей в награду за сбежавшего кота, - достаточная сумма (телефоны группы «На-На» см. на сайте «КП).

Из квартиры Бари Алибасова сбежал его любимый кот ЧучаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ну а вообще как Бари Каримович?

- К нему вернулась память, он вспомнил, что я его сын, а он — Бари Алибасов. Но временная шкала пока не настроилась. Отцу кажется, что в больницу он попал вчера. Потом он начал петь романсы, вспомнил события 20-летней давности. Но я рад, что он уже правильно воспринимает себя.

- Что говорят врачи: каково дальнейшее лечение?

- На 10-ый день после ожога сделают финальную гастроскопию. Это очень больно, но надо видеть, как заживают внутренние ожоги. Сегодня - день 7-й. Поэтому в ближайшее время врачи будут говорить: отец в стабильно тяжелом состоянии. Когда болячки на месте ожогов начнут отрываться (как раз на 10-ый день), под ними могут появиться ранки. Сказать, что риск кровотечения позади, можно только после гастроскопии. Поэтому отец находится под круглосуточным наблюдением. В любом случае не меньше недели он проведет в реанимации.

Алибасов пришел в себя в реанимацииФото: Личный архив

- Вот еще одна тема: Ксения Бородина раскритиковала вас за то, что опубликовали селфи с очнувшимся после медикаментозного сна отцом. Наверное, вас осуждает не только она…

- Вне зависимости от того, что думают другие, я будут выкладывать фотографии, потому что так бы сделал отец. Мой папа с трубкой, торчащей из окровавленного горла, когда врачи делали ему промывание, заставлял своего помощника снимать на камеру, как его рвет кровью. Он тогда сказал: «Если я при смерти, пускай все об этом знают!». Это было перед тем, как его погрузили в скорую и повезли в больницу. Все, что я делаю сейчас, — это воля отца. Фотографии, которые попали в СМИ, делал лично он. Это селфи. И для меня важно не мнение посторонних людей, а то, что мой отец знает: я делаю все, как он хочет. А он такой: голый, небритый, да еще в реанимации, но ничего не стесняется, потому что даже в таком состоянии он остается Бари Алибасовым.

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