«Нашедшему награда 800 тысяч рублей»: из квартиры Бари Алибасова сбежал его любимый кот Чуча

Очередное несчастье выпало на долю Бари Алибасова: пока артист приходит в себя в реанимации института Склифосовского, из его квартиры сбежал любимый питомец - канадский сфинкс Чуча. О его судьбе продюсер беспокоился даже больше, чем о своей - очнувшись после нескольких суток медикаментозного сна, Бари Каримович в первую очередь поинтересовался, как Чуча. И даже указал его в завещании - в случае смерти Алибасова питомец достанется помощнику Сергею Моцарю.

Вчера, когда сын артиста Бари Алибасов-младший показывал журналистам квартиру, где вечером 4 июня его отец случайно выпил жидкость для прочистки труб, Чуча исчез.

Из квартиры Бари Алибасова сбежал его любимый кот ЧучаФото: Личный архив

- Журналистов было много. Только одних телеканалов приехало порядка 10, - рассказал kp.ru PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. - Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры. Сначала я думал, что его до пресс-конференции забрал к себе помощник Сергей, поэтому и не волновался. Сегодня же Сергей позвонил мне, когда он пришел в квартиру на Мерзляковском переулке и спросил, где кот? По его словам, он не забирал его вчера. А до пресс-конференции кот точно был в квартире. Представители артиста просят всех, кто-то видел лысого кота, сообщить по телефонам группы «На-На»: 8-925-771-08-02, 8-495-691-52-92 или 8-916-360-12-12.

- Вероятнее всего его кто-то подобрал, так как кот явно породистый. Главное найти. Вознаграждение в размере 800 000 рублей или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую, – пообещал kp.ru Бари Алибасов-младший.

СПРАВКА «КП»

Как развивались события

4 июня. Поздно вечером артиста экстренно кладут в реанимацию после того, как сон случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Продюсер «На-На» недооценил степень риска и не сразу вызвал «скорую помощь». Сын, который сопровождает его в больнице, делает заявление: речь о самоубийстве не идет, это роковая случайность.

6 июня. День рождения Алибасов встречает в реанимации. Под окнами палаты поклонники устраивают флешмоб, к продюсеру приезжает группа «На-На», но к артисту никого не пускают. Врачи погружают пациента в медикаментозный сон, чтобы облегчить боль и обездвижить Алибасова для проведения всех необходимых манипуляций. Прогнозируют, что в больнице артист проведет минимум месяц.

7 июня.Семья продюсера собирает документы для подачи иска в суд к производителям «Крота», чья упаковка похожа на бутылку с соком, а крышка открывается без всяких усилий.

9 июня. Алибасов все еще не проснулся, хотя медики рассчитывали, что сон продлится двое суток. Бари Алибасов-младший рассказывает о возможных осложнениях: у отца плохо заживает один из ожогов, возможна закупорка кишечника. Между тем, угроза жизни артиста миновала. Экспертиза подтверждает несоответствие упаковки "Крота" требованиям ГОСТа.

10 июня. Медики сообщают, что Алибасов никогда не сможет глотать и самостоятельно принимать пищу. Медикаментозный сон длился пять суток. Сын артиста сообщает, что есть угроза кровотечения в желудке.

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В этот вторник, когда Алибасов пришел в себя в реанимации, его сын, Бари Бариевич и пиар-директор группы «На-На» Вадим Горожанкин встретились с прессой и ответили на все интересующие вопросы (подробности)