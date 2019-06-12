Сын Бари Алибасова: Осложнение случилось из-за удара ножом, который нанесла любовница моего отца!

В этот вторник, когда Алибасов пришел в себя в реанимации, его сын, Бари Бариевич и пиар-директор группы «На-На» Вадим Горожанкин встретились с прессой и ответили на все интересующие вопросы.

Нас, конечно же, интересовало состояние 72-летнего Бари Каримовича. Как оказалось, на данный момент продюсер в порядке, но врачи боятся того, что будет на девятый-десятый день, когда струп (корочка) от ожога отойдёт. Если не будет сильного кровотечения, то все хорошо. «Мы не знаем, что там у него, под болячками. А так, в Склифе, после таких случаев, было несколько летальных исходов. Поэтому два ближайших дня мы можем только следить за котом по просьбе отца. Если же что-то пойдёт не так, то врачи не дают никаких гарантий» - рассказал нам сын продюсера.

Сын Бари Алибасова на кухне, где всё и произошло.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Награды продюсера.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изначально в прессе сообщалось, что отравление химикатом «наложилось» на некие старые травмы, которые и усугубили состояние Бари Каримовича. Мы спросили у Алибасова-младшего, в чем же было дело.

- «Отца много лет назад достаточно сильно ударили ножом - рана была глубокая. Насквозь был пробит желудок. А сейчас у него он как бы «сгорел» изнутри. И сильно пострадала как раз та часть, где шрам от ножа. Это место начало заживать буквально вчера вечером - «обычная» слизистая, куда попала отрава, уже практически затянулись. Вот так аукнулась травма ревнивой женщины сорокалетней давности. Да, любовница пырнула его ножом в живот, и вот история дала о себе знать».

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин держит в руках бутылку злосчастного "Крота".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В квартире Бари Алибасова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Судя по всему, речь идёт об истории, которую много лет назад рассказывала Марина Хлебникова, сотрудничавшая с Алибасовым. Певица только пришла в коллектив, где Бари был ударником. Они выступали в ресторане, там работала официантка, положившая глаз на симпатичного юного Алибасова. Сотруднице заведения вдруг показалось, что Бари кокетничает с другой девицей, и она в порыве ревности ударила его ножом. Интересно, что когда будущего продюсера «На-На» отвезли в клинику, хирург, который зашивал рану, увидел у Алибасова опухоль. И принял решение ее удалить. Тем самым рана могла спасти ему жизнь - если бы врач не увидел новообразование на ранней стадии, и не удалил его, Бог знает, чем бы дело закончилось. Сам Бари рассказывал, что был без сознания почти двое суток и потерял много крови. «У меня было внутреннее кровоизлияние в желудок, и тот заполнился кровью. А сверху вроде как и ничего не было».

Награды продюсера.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Фотографии из палаты реанимации Склифа, где восьмые сутки после отравления жидкостью для прочистки труб лежит продюсер Бари Алибасов, шокировали интернет-пользователей. Изначально было понятно, что 72-летний артист в тяжелом состоянии, есть риск тяжелых осложнений и даже летального исхода. Но поклонники Бари Каримовича, известного своими эксцентричными выходками (несколько лет назад Алибасов даже репетировал свои похороны), до последнего верили: с ним все в порядке, а случившееся — досадное недоразумение. Ну не может с артистом случиться что-то серьезное! (подробности)