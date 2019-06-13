2019-06-13T00:50:07+03:00
Звезды

«Святые бывшие, все благодаря вам»: Анастасия Ивлеева высмеяла откровения бывшего парня о том, что он ее раскрутил

Ранее в интервью kp.ru Арсений Бородин признался: идея с видеопародиями, ставшими визитной карточкой инстаграмщицы, целиком принадлежала ему
Алена МАРТЫНОВА
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Первое видео Ивлеева опубликовала в Инстаграм зимой 2016 года, а уже через полгода у нее было полмиллиона подписчиковПервое видео Ивлеева опубликовала в Инстаграм зимой 2016 года, а уже через полгода у нее было полмиллиона подписчиковФото: Instagram.com
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Эксклюзивное интервью участника группы «Челси» Арсения Бородина «Комсомольской правде» вызвало в сети бурную реакцию. Бывший парень Анастасии Ивлеевой (они встречались два года, с 2015 по 2017 - именно в это время никому не известная Настя «выстрелила» и стала крутым блогером) никогда раньше не говорил о ней с прессой, поэтому для поклонников интернет-звезды его откровения оказались неожиданными. Напомним, по словам певца, именно он разглядел в девушке артистичную натуру и позвал переехать из Питера в Москву. В столице помог с работой, выводил в свет, а главное - идея с так называемыми «вайнами» - короткими смешными роликами, благодаря которым Ивлеева и стала популярной, принадлежала ему. Арсений не только придумал и снял первое видео будущей инстазвезды, но и продюсировал ее весь первый год - разрабатывал сюжеты, помогал с монтажом, пиарил ролики в тематических сообществах и прочее-прочее-прочее. А вот рассталась пара, когда Настя подхватила «звездную болезнь».

Понятно, что такая версия понравилась не всем. Поклонники Ивлеевой - а их у неё целая армия, 20 миллионов (!) - разнесли слова артиста (в которых, кстати, была и похвала таланту Ивлеевой) в пух и прах. «Да кто он такой», «Решил напомнить о себе за счёт успешной подружки», «Как низко так говорить о бывшей», «Завистник» - вот лишь самые приличные комментарии, которые фанаты оставляют в Сети.

nastyaivleevanastyaivleeva
Бывший парень Ивлеевой впервые рассказал, что это он сделал ее звездой
437659 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Докатился скандал и до самой Насти - конечно, блогер молчать не стала. В своём Инстаграме Ивлеева в привычной манере высмеяла слова Бородина:

- Когда твой бывший рассказал о тебе в СМИ, - подписала инстазвезда фото, на котором она кривляясь, закатывает глаза. - Святые угодники, святые бывшие! Все благодаря вам.

Ивлеева в привычной манере высмеяла слова Бородина Фото: instagram.com

Ивлеева в привычной манере высмеяла слова БородинаФото: instagram.com

И ещё один кадр со смешной физиономией: «Пойду пожру. Мне, пожалуйста, курочку с соусом из звёздной болезни».

Напомним, Анастасия Ивлеева выросла в небольшом городке Разметелево под Санкт-Петербургом в небогатой семье: мать-доярка одна тянула двоих детей. Начинала маникюрщицей, работала хостес в питерском ночном клубе, где и познакомилась с Бородиным. В Москву приехала в 2015-м, зарабатывала на жизнь, оформляя кредиты в автосалоне. Первое видео опубликовала в Инстаграм 31 января 2016 года, а уже летом на странице Ивлеевой было полмиллиона подписчиков и регулярные рекламные контракты. В 2017 году стала ведущей телешоу о путешествиях «Орел и решка», а несколько месяцев назад вышел сериал «Туристическая полиция» с Настей в главной роли.

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Как Ивлеева попала из деревни в список Forbes.Пока мать доила коров, Настя Ивлеева нянчилась с братом. Рассказываем, как девушка из деревни попала в список Forbes

ИСТОЧНИК KP.RU

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