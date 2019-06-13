«Нет любви, лишь одна тоска»: Лазарев показал русскую версию «евровизионной» песни на Красной Площади

Сергей Лазарев еще на «Евровидении» объявил, что в этот раз не будет тянуть с русской версией своей песни «Крик». На одной из пресс-конференций евросмотра артист заявил, что работа идёт, и вот уже буквально сразу после конкурса мы увидим результат...И, надо сказать, не обманул. Премьера композиции на «великом и могучем» прошла красиво - на Красной Площади, в День России. «Крик» оценили не только те 30 000 человек, которые пришли провести праздник с популярными артистами, но и телезрители - концерт транслировался по каналу Россия 1.

Как мы узнали, автором русского текста песни стала хитмейкер Лара Д’Элия. С ней Сергей сотрудничает около 12-ти лет. Лара написала Лазареву такие громкие хиты, как «Это все она», «Lucky Stranger», а так же стала автором русской версии песни «You the only one», с которой артист представлял нашу страну на «Евровидении» в 2016-м году.

- Было очень важно не испортить смысл английской версии и сделать «нашу» версию не просто «не хуже» - а чтобы она была бы такой же мощной по посылу. Задача не самая простая, но с ней достойно справилась Лара, - говорит Лазарев.

Артист не лукавит - песня и правда со множественными образами, которые сложно перенести с английского на русский. Но так как автор хорошо чувствует артиста, а Сергей доверяет автору, то текст получился хорошим.

Как мы выяснили, работа над «Криком» велась в несколько приёмов. «Когда я только услышала английский текст, то у меня «родились» одни слова и образы. Увидев первые видео с репетиции номера и эти зеркала, то почувствовала, что сделаю еще лучше. А когда посмотрела номер целиком, решила еще «докрутить» написанное» - призналась нам Лара.

Премьера русской версии песни Scream Россия 1.

Лучше хором:

Мы не сможем остаться

И не сможем простить

В нашем сломанном мире

ничего не спасти

Отпустить! Не любить!

Но как сердцу все забыть?

Ложь твоя как в бездну шаг

Слез моих не увидишь ты

Но эхом из пустоты

Мой крик

Мой крик

Мой крик...

Много разных историй

Всю правду откроют

Но какой же ценою!

Если нас больше нет

Отпустить! Не любить!

И как сердцу все забыть?

Дождь внутри

Услышишь ты

Мой крик!

Нет любви! Лишь одна тоска

В сердце боль, правда у виска

Слезы снова в глазах на миг

И остается со мной

Мой крик!