Скрытая съемка концерта Пугачевой и Горбачев на дискотеке: сын Бари Алибасова рассказал о тайном видеоархиве отца

После злосчастного отравления 72-летнего продюсера средством для прочистки труб весь Интернет гудит разного рода новостями. И основной вопрос — переписал ли он завещание и кому достанутся квартиры и деньги.

При всей своей легкости и экстравагантности Бари Каримович человек очень трезвомыслящий в том, что касается дел. Первое завещание он составил в 66 лет и нотариально заверил его.

- Умирать я еще не собираюсь и не хочу! - говорил тогда продюсер, - Но уйти могу и не по болезни. Простой пример: группа «На-На» горела в самолете. И мы раз пять попадали в серьезные аварии и катастрофы. Вот я и задумался. Это решение о завещании в первую очередь как ответственность за тех, кто остался жить. Вы же знаете, какие между близкими людьми бывают войны за наследство. Это забота о них, как принято во всем мире, кроме дремучего российского сознания.

Кот завещан помощнику СергеюФото: Личный архив

Тогда же артист признался, что его состояние составляет более 10 миллионов долларов. Активы Бари Каримович завещал сыну, родным, людям, с которыми он был связан, в том числе и ребятам из «На-На».

- Все, что касается группы, у меня просто, они, конечно, наследники творчества, - заявлял Алибасов.

Уверяют, что после того, как полторы недели назад продюсер попал в реанимацию, он переписал документ. Теперь все распределено иначе. Кот - помощнику Сергею. Девятикомнатная квартира в Мерзляковском переулке и еще два жилых помещения в том же доме - сыну Бари. Жене - акции на два миллиона долларов и участок в Подмосковье. Сын эту новость опровергает, мол, отец в медикаментозном сне.

- Но действительно, завещание должно было быть переписано - это логично, - говорит он. - Сейчас и наследников в семье больше, и недвижимости, и денег. И надо было это перераспределять. Я думаю, что отец все перераспределит, находясь в трезвом уме и твердой памяти.

Девятикомнатная квартира в Мерзляковском переулке и еще два жилых помещения в том же доме завещаны сыну БариФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А в больницу к нему, выходит, нотариус не приходил?

- В Склифе что-то происходило, но без меня. Отцу надо еще принять важнейшее решение - что делать с архивом? Все СМИ распиливают квартиры и деньги, но это не самое главное. То, что будет в перспективе стоить, как мне кажется, не один миллиард рублей, - это его архив, записанный на «бетакамы». Там есть уникальные кадры. Первый рок-концерт группы «Интеграл». Концерты молодой Пугачевой, снятые из-за кулис. Видео Михаила Горбачева на дискотеках. Ксения Собак, которая пытается стянуть трусы с Политова и Левкина (солистов группы «На-На» - Ред.), плача и визжа, выбираясь на сцену, когда она была совсем молодой девочкой. Это не просто набор мемов, а кадры, которые являются историей, изнанкой двух поколений. И кто этим будет заниматься - не ясно. Только отец знает, где это все лежит. И ему важно понимать понимать, кто этим будет заниматься - я или какой-нибудь госархив…

Активы Бари Каримович завещал людям, с которыми он был связан, в том числе и ребятам из «На-На»Фото: Михаил ФРОЛОВ

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