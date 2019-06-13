2019-06-13T19:07:57+03:00
Звезды

Юная дочь Кончаловского продолжает терять вес

Наследница известной фамилии изменилась до неузнаваемости
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мария КончаловскаяМария КончаловскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мария Кончаловская все чаще становится героиней светской хроники. Правда, поводы для этого тревожные. Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского стремительно теряет вес. Ходят слухи, что девушка серьезно больна.

Мария росла довольно упитанным ребенком. Однако некоторое время назад девушка увлеклась ЗОЖ и села на диету. Она долго и усиленно худела, в итоге избавившись от 30 килограммов. Однако судя по фото 18-летняя дочь известных актеров продолжает терять вес.

welcometomariawelcometomaria
Настало время, когда у меня дикое количество дел
689 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

Свежие снимки Маши снова дали пищу для размышлений подписчикам наследницы Егора Кончаловского и Любови Толкалиной. На фото она выглядит истощенной. Более того, подписчики девушки бьют тревогу - мол, худоба у эффектной брюнетки - нездоровая. Многие подозревают ее в анорексии. "Кожа да кости" и "Весьма худа" - так высказались о фигуре Маши интернет-пользователи.

egorkonchalovskyegorkonchalovsky
Я в Парме, где же дочка?
2023 отметок «Нравится»111 комментариевInstagram

Возможно, девушка теряет вес на нервной почве. Сейчас она, как и все выпускники, сдает ЕГЭ и, вероятно, сильно волнуется по этому поводу. Наследница именитых родителей определилась с будущей профессией. Ее давнее увлечение - рисованием в стиле графики.

Кроме этого, Мария кардинально сменила имидж. Она покрасила волосы в лиловый цвет и выпрямила кудри. Среди увлечений Кончаловской - верховая езда, фехтование, скалолазание, а с недавних пор - йога, которую она практикует вместе с матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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