2019-06-12T13:55:18+03:00
Звезды

"Такие ноги дают только Боги!": Толкалина появилась на людях в одних колготках и черном боди

41-летняя актриса часто радует публику смелыми, а порой даже откровенным снимкам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Толкалина довольно часто радует публику смелыми, а порой и откровенными фотоЛюбовь Толкалина довольно часто радует публику смелыми, а порой и откровенными фотоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Любовь Толкалина находится на гастролях в Карелии. Судя по всему загадочная северная красота региона произвела впечатление на актрису. Знаменитость выказала свое восхищение дивным местам откровенной фотографией.

Любовь Толкалина появилась на людях в одних колготках в сетку и черном боди. "Варьете - так варьете! Кондопога встречала диковинными лесами и небесами, удивляла редкостью, неожиданной роскошью и уютом органного зала, где мы сегодня работали, а провожала восторгом, счастьем, сердечной теплотой и любовью... Все это незабываемо!", - подписала смелый снимок актриса.

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Варьете - так варьете!
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Поклонники поразились длине и стройности ног Толкалиной. Публикация вызвала среди фанатов 41-летней звезды настоящий ажиотаж. Публика также поинтересовались, не использовала ли актриса фотошоп, чтобы специально вытянуть. "Боже, Люба", "Такие ноги дают только Боги!", "Вы очень красивы, а ноги! Выше всяких похвал! Любуюсь вами!", "Так вот они какие,ноги от ушей", "Не могут же быть настолько длинные ноги", "Какая у вас обалденная фигура!", - не скрывают эмоций фанаты.

Не сдержался от увиденного и актер Гоша Куценко. Он оставил под снимком комментарий: "Люба! Любо дорого смотреть!".

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Если вода жидкая, значит она не холодная...
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Стоит отметить, что Любовь Толкалина довольно часто радует публику смелыми, а порой и откровенными фото. Так, майские праздники знаменитость провела в Италии. Несмотря на холодную воду, артистка в белом бикини решила совершить заплыв. А чуть ранее актриса пожаловалась на римскую полицию. Знаменитость собиралась сделать фото возле фонтана Треви и забралась на него с босыми ногами. Однако полицейские сделали замечание Толкалиной, что в таком виде делать фото запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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