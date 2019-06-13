2019-06-13T18:11:42+03:00
В мире

Посольство РФ в Иране: Российских моряков с атакованного танкера спас не Пятый флот США, а Иран

«КП» пообщалась с российским пресс-атташе в Тегеране о судьбе жертв очередной провокации в Заливе
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Пожар на нефтеналивном танкере Front Altair.Пожар на нефтеналивном танкере Front Altair.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг весь мир облетела новость о провокации в Оманском заливе: нефтеналивные танкеры Kokuka и Front Altair были атакованы. По предварительной информации, в трюме одного взорвалась ранее заложенная бомба, а другой поразила торпеда. Запад сразу стал намекать, будто за инцидентом стоит Иран, и, дескать, надо его «наказать». Хотя прямо сейчас в Тегеране с визитом впервые за 40 лет находится премьер-министр Японии (сейчас этот пост занимает Синдзо Абэ), а один из «наливняков» вёз нефть как раз в Страну восходящего солнца. То есть для Ирана организация такой «провокации» подобна выстрелу в ногу.

Позже стало известно: в числе экипажей этих судов были и россияне. «КП» дозвонилась до пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрея Ганенко, чтобы прояснить их судьбу.

— Иранцы эвакуировали с атакованных танкеров около 40 человек, переправили их в порт Джаск на южном побережье Ирана, — рассказал нам дипломат. — Среди эвакуированных оказалось 11 российских граждан: 10 мужчин и одна женщина. Все находятся в безопасности, их жизни и здоровью на данный момент ничто не угрожает, никаких травм в ходе инцидента они не получили.

— Родственники моряков, конечно, тревожатся, что с ними…

— Иранцы занимаются оформлением документов, необходимых для временного пребывания россиян на территории Исламской Республики. Мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти с нашими гражданами на контакт, но пока не удаётся, поскольку у них отсутствуют средства связи.

— Ещё в интернете писали, что «моряков спас дислоцированный в Персидском заливе Пятый флот США».

— Насколько можно понять из сообщений в СМИ, он первым принял сигнал бедствия от танкеров. А людей уже эвакуировали иранцы: это (опять же, по данным СМИ) происходило в территориальных водах Ирана.

— Если с нашими моряками всё в порядке, то что известно об их дальнейших планах?

— По предварительной информации, они намерены дожидаться ремонта танкера в порту: то судно, на котором они шли, получило незначительные повреждения. Более подробные сведения, скорее всего, появится в субботу, когда у иранцев начнётся рабочая неделя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атака на нефтетанкеры в Оманском проливе: один поражён торпедой, второй подорван бомбами на борту

Утром в четверг на Ближнем Востоке стало ещё жарче. В Оманском заливе (аккурат между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Ираном) неизвестно кто подверг атаке сразу два нефтеналивных танкера (подробности)

Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Путин принял в гражданство РФ американского переводчика стихов Пушкина
Совбез ООН проведет встречу, на которой обсудят нападение на танкеры в Оманском заливе
США уговаривают Индию не закупать С-400
В Мексике нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало
Госдума предложила повысить штраф до 18 миллионов рублей за хранение данных россиян
Москва предложила Киеву мировое соглашение по газу
Германия не будет менять позицию по «Северному потоку - 2», несмотря на угрозы США
Завершается прием заявок на премию «Импульс добра»
Кремль: Путин и Трамп смогут переговорить «на ногах» на саммите G20
Международные резервы РФ превысили $500 миллиардов
В партии Зеленского заявили о желании получить абсолютную монополию в Раде
Водитель купил на заправке лотерейный билет и выиграл миллион долларов
Ученые объяснили, почему современные люди продолжают много есть
Roshen получила исключительное право на использование красной ленты на упаковке торта
Володин: Россия сформирует проект заявки на участие в ПАСЕ 19 июня
Борис Джонсон получил наибольшую поддержку на выборах главы Консервативной партии