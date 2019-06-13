Посольство РФ в Иране: Российских моряков с атакованного танкера спас не Пятый флот США, а Иран

В четверг весь мир облетела новость о провокации в Оманском заливе: нефтеналивные танкеры Kokuka и Front Altair были атакованы. По предварительной информации, в трюме одного взорвалась ранее заложенная бомба, а другой поразила торпеда. Запад сразу стал намекать, будто за инцидентом стоит Иран, и, дескать, надо его «наказать». Хотя прямо сейчас в Тегеране с визитом впервые за 40 лет находится премьер-министр Японии (сейчас этот пост занимает Синдзо Абэ), а один из «наливняков» вёз нефть как раз в Страну восходящего солнца. То есть для Ирана организация такой «провокации» подобна выстрелу в ногу.

Позже стало известно: в числе экипажей этих судов были и россияне. «КП» дозвонилась до пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрея Ганенко, чтобы прояснить их судьбу.

— Иранцы эвакуировали с атакованных танкеров около 40 человек, переправили их в порт Джаск на южном побережье Ирана, — рассказал нам дипломат. — Среди эвакуированных оказалось 11 российских граждан: 10 мужчин и одна женщина. Все находятся в безопасности, их жизни и здоровью на данный момент ничто не угрожает, никаких травм в ходе инцидента они не получили.

— Родственники моряков, конечно, тревожатся, что с ними…

— Иранцы занимаются оформлением документов, необходимых для временного пребывания россиян на территории Исламской Республики. Мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти с нашими гражданами на контакт, но пока не удаётся, поскольку у них отсутствуют средства связи.

— Ещё в интернете писали, что «моряков спас дислоцированный в Персидском заливе Пятый флот США».

— Насколько можно понять из сообщений в СМИ, он первым принял сигнал бедствия от танкеров. А людей уже эвакуировали иранцы: это (опять же, по данным СМИ) происходило в территориальных водах Ирана.

— Если с нашими моряками всё в порядке, то что известно об их дальнейших планах?

— По предварительной информации, они намерены дожидаться ремонта танкера в порту: то судно, на котором они шли, получило незначительные повреждения. Более подробные сведения, скорее всего, появится в субботу, когда у иранцев начнётся рабочая неделя.

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