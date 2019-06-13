2019-06-13T13:54:11+03:00
В мире

Атака на нефтетанкеры в Оманском проливе: один поражён торпедой, второй подорван бомбами на борту

Цены на чёрное золото подскочили, а на южных рубежах может начаться новая война
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Норвежский танкер Front Altair подвергнулся торпедной атакеНорвежский танкер Front Altair подвергнулся торпедной атакеФото: ТАСС
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Утром в четверг на Ближнем Востоке стало ещё жарче. В Оманском заливе (аккурат между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Ираном) неизвестно кто подверг атаке сразу два нефтеналивных танкера.

Первой жертвой стал панамский Kokuka Courageus (эта страна — известный оффшор со льготным налогообложением для судовладельцев, так что в реальности «Кокука» может принадлежать куда более серьёзным структурам). На борту взорвались несколько бомб, ранее заложенных туда пока не установленными террористами.

Второй жертвой стал норвежский танкер Front Altair, подвергнутый торпедной атаке. Западные СМИ допускают, что торпеду мог выпустить главный, с точки зрения США, «плохиш» региона — Иран. Подводные лодки и боевые катера у него имеются. Правда, никаких доказательств этой скороспелой версии нет, а поразить неповоротливую «морскую корову» мог кто угодно даже устаревшим оружием.

Оба судна получили тяжёлые повреждения, но сохранили плавучесть (а не затонули, как утверждали журналисты ранее). По некоторым данным, в числе моряков на Front Altair были россияне, однако сейчас они вне опасности. В спасении утопающих принял участие Пятый флот ВМС США, дислоцированный в соседнем Бахрейне.

Кстати, почти ровно месяц назад, 12 мая, в том же районе «диверсионному нападению» подверглись сразу четыре танкера, доставлявших нефть в США и Норвегию. И вновь заказчики и исполнители атаки остались неизвестны. При этом Оманский и соседний Персидский заливы — ключевой маршрут для перевозки ближневосточной нефти. Цены на чёрное золото после сегодняшнего инцидента немедленно подскочили на 4%.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

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Один из атакованных в Оманском проливе танкеров был взят в аренду дочерней компанией японской Kokuka Sangyo Ltd. в Панаме. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей фирмы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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