Звезда в шоке: сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сын Сергея Зверева ушел в Борисоглебский монастырь. 25-летний молодой человек сильно обижен на своего звездного родителя после его недавнего интервью. Зверевы не общаются уже более двух лет.

"Я захотел уйти в монастырь, потому что я внимательно посмотрел интервью с отцом. Мне показалось, что меня никто не понимает. Я как маленький ребенок. Если он любит меня, он должен меня простить", - рассказал приемный сын Сергея Зверева в эфире передачи "Прямой эфир".

Зверев-младший живет в небольшой келье, помогает монахам по хозяйству. Он заявил, что не может простить отца. Особенно молодого человека задело то, что стилист сказал о его супруге. Дело в том, что шоумен обвинил жену 25-летнего наследника в криминальном прошлом и желании нажиться на звездной фамилии.

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"Жену зачем-то мою оскорбляет. Я просто, никому не сказав, ушел в монастырь, отключил все телефоны и ушел полностью в себя, чтобы вылечить свою душу. Я хочу уйти от всего мирского, от негатива, от непонимания с отцом, который меня вообще не слышит... Последней каплей стало то, что отец рассказал, как я появился в его жизни", - объяснил он свое решение Андрею Малахову.

После эфира программы Зверев-младший вновь поехал в монастырь. О возвращении к мирской жизни наследник стилиста пока не думает. В святом месте он смог обрести душевный покой.

Напомним, в середине апреля в беседе с Андреем Малаховым автор знаменитых слов "звезда в шоке" заявил, что согласен помириться со страдающим тяжелой болезнью приемным сыном, если тот разведется с женой и найдет работу. У молодого человека проблемы с легкими, он не может нормально дышать. А ночью просыпается от нехватки воздуха. "Больше всего жалко мою маму. Как ей видеть это все? Которая день и ночь стирала, готовила, убирала. Андрей, это предательство! Мы чуть не потеряли бабушку, когда была первая свадьба. А когда вторая свадьба была, и мы узнали, на ком он жениться, я думал, что она не выживет... У нее все болит. Да и мне самому надо выздороветь. Я на нервах постоянно", - поведал шокированный поведением наследника Сергей Зверев и расплакался прямо в студии.