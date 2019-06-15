Звезду сериала "Универ" задержали за "нарушение порядка" в центре Москвы

Звезду сериала "Универ" Андрея Гайдуляна задержали на Хохловской площади в центре Москвы во время профилактического рейда.

Актер остановился поболтать со своими друзьями по пути в фитнес-клуб, когда к компании подошли полицейские. По словам самого артиста, правоохранителей на него "натравил" некий активист, который сообщил о нарушении общественного порядка. После его жалобы звезду "Универа" завели в полицейский "пазик", задали ему несколько вопросов и отпустили.

"Ничего плохого не делал. Меня задержали, провели беседу и выпустили. Сказали, что я матерился, но я не матерился", — сказал Гайдулян в опубликованном в Instagram видеообращении.

Актер заверил, что у него нет никаких претензий к полиции, осталось лишь небольшое недоумение. Звезда "Универа" так и не понял, почему правоохранители решили поверить активисту "на слово", начав выяснять подробности лишь после задержания.

Стоит напомнить, что еще несколько лет назад вся страна пристально следила за жизнью Андрея Гайдуляна, который боролся с онкологическим заболеванием. Актеру удалось победить рак и вернуться к работе на телевидении, но его семья развалилась. "Саша" из "Универа" очень тяжело переживал развод с Дианой Очиловой, обращаясь то к религии, то к алкоголю, писал сайт kp.ru.