Первая русская нимфоманка и другие девушки без комплексов

«Верность» Нигины Сайфуллаевой - редкий пример отечественной эротической драмы, причём довольно бесстрашный для наших закомплексованных широт. Главная героиня, неудовлетворённая сексуальной жизнью с мужем, использует лазейку его неверности (впрочем, не доказанной, а существующей лишь в воспалённом женском воображении) для того, чтобы самой с упоением впасть в блуд и открыть в себе нимфоманку, дремавшую в скромной благообразной упаковке акушера-гинеколога. Сайфуллаева отлично ставит эротические сцены - так реалистично и откровенно, с таким смаком и вкусом у нас этого практически никто не делает. Женщины-режиссёры в этом вопросе вообще отчаяннее и радикальнее мужчин. К тому же режиссер-мужчина по нынешним временам вряд ли бы решился и на такой «месседж». Сайфуллаева видит в своей героине не социальную, а сексуальную сущность, для которой деторождение (несмотря на ее профессию) - отнюдь не самое важное в жизни. В фильме присутствует амбивалентность - ясность и многозначность, он о вечном и о сиюминутном (любовь и измена во времена фейсбука и гаджетов имеют свои особенности), его героиню хочется и обнять и убить. Это фильм, населенный живыми людьми с отлично функционирующими органами чувств (и всеми остальными органами), что большая редкость для современного кино - бесполого, стерильного, населённого ходячими схемами.

В «Мысленном волке» Валерии Гай Германики действует особа, тоже дошедшая в деле феминистского освобождения до экстрима. Героиня Юлии Высоцкой, в прошлом статусная городская жительница, проживает в покосившейся избушке на хуторе, до которого после сельской дискотеки надо полночи брести по страшному-страшному лесу, населенному волками-мутантами. Она чихала на нуждающуюся в ее помощи дочь (которая, как правильно замечает единственный персонаж-мужчина, выглядит старше матери) и на нездорового внука, юзает всех окружающих, в том числе сексуально, и даже волков, особенно занимающих режиссёра в этой работе, не очень боится.

Мысленный волк - трейлер.

В фильме под названием «Люби их всех» Марии Агранович несколько мужчин (в том числе Сергей Гармаш и много снимающийся Александр Кузнецов) одержимы женщиной с разными именами и одним лицом, вероятно, являющей собой образ вечной женственности. Она одновременно и прожженная содержанка, и юная пигалица - автор фильма, помещающая своих персонажей в пошлые интерьеры и ситуации, предполагает, что она не просто пудрит мозги мужчинам, прикидываясь то Верой, то Надеждой, то Любовью, но все же как-то силится их полюбить. Несмотря, на собственную клиническую недолюбленность. Но в этом посыле нет ничего ни от прогрессивных феминистских веяний, ни от эстетической моды, ни от упомянутой вечности.