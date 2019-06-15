ОМОН на каждом въезде и 174 задержанных. Что сейчас происходит в Чемодановке, где цыгане убили русского

Сон под охраной

Накануне вечером в селе Чемодановка под Пензой обстановка до такой степени накалилась, что местные жители готовы были заколотить в своих дома окна и не выпускали на улицу детей. Поползли слухи, что якобы цыгане планируют ночь сжигать дома русских, что будто-бы они для этого скупили весь бензин на заправке.

– Это уже слухи, которые распускали разные провокаторы. Они же призывали местных пойти на цыган, жечь их дома, но к счастью, этого не произошло, и ночь прошла спокойно, – рассказал «Комсомолке» участник акции на трассе М-5 Андрей Е. – Но спокойный сон людям обеспечили серьезные силы ОМОНА. Если бы они не перекрыли все въезды, вплоть до грунтовых дорог из леса, бог знает что могло бы произойти, так что спасибо им большое, навели порядок.

В пятницу жители Чемодановки перекрыли трассу М-5.

Правда местные жители уверены, что нынешнее спокойствие на улицах Чемодановки – это лишь затишье перед бурей.

– Сейчас порядок охраняют полицейские, да и дело приобрело такой общественный резонанс, что мне кажется, временно все утихнет, но пройдет время, и местные обязательно будут мстить цыганам, – рассуждает наш собеседник. – По полуофициальным данным, здесь полно огнестрельного оружия, причем как у одной, так и у другой стороны конфликта. Думаю местные не оставят это просто так…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714813" frameborder="0"></iframe> Жители поселка под Пензой перекрыли федеральную трассу.

Первые аресты

Напомним, что жители села перекрыли в пятницу федеральную трассу М-5 после того, как в результате массовой драки с цыганами был убит местный житель. Про предварительной информации, катализатором общественного возмущения стал случай, когда несколько цыган стали приставать к 12-летней девочке. Школьнице удалось вырваться, она рассказала о случившемся отцу. Тот собрал друзей и пошел разобраться с соседями. "В ответ на претензии родственников цыгане схватили ножи и топоры и пошли в атаку", - рассказали КП местные жители. Один из участников драки скончался, один сейчас находится в реанимации, еще трое получили травмы.

В субботу дело о массовом жестоком избиении местных жителей в Чемодановке, которое предшествовало пятничному сходу, было передано в главное следственное управление СК РФ. Следователи завели дело по статьям: «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714838" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.

Сейчас трое активных участников конфликта установлены и задержаны, в ближайшее время суд будет решать вопрос об избрании им меры пресечения, и следствие вероятнее всего будет настаивать на аресте.

Но это только начало расследование, всего же в отдел полиции по делу о массовой драке доставили 174 человека. Следователи уже успели опросить более 20 свидетелей, назначили пять экспертиз, провели 22 обыска и осмотрели девять мест преступления.

"Мы хотим, чтобы цыган выселили из Чемодановки"

После того, как поднялась шумиха, вторая сторона конфликта – жители цыганского района Чемодановки, никак не высказались. За них пришлось извиняться главе цыганской диаспоры Пензенской области.

– Цыганская диаспора приносит соболезнования родственникам погибшего. Молим Бога, чтобы пострадавший выздоровел, желаем ему здоровья крепкого, – говорит Андрей Оглы в своем видеообращении, опубликованном на официальной страничке диаспоры в «Вконтакте». – Никаких конфликтов мы не хотим ни с кем иметь в городе. Из-за трагического момента, что произошел, хотим, чтобы виновные были наказаны. В этом будем сотрудничать с полицией.

Сход жителей Чемодановки у местного Дома культуры.

Впрочем, сами местные говорят, что им уже не достаточно того, что убийц отправят за решетку.

– Мы хотим, чтобы цыган выселили из Чемодановки, – говорит местная жительница. – Они в принципе не хотят соблюдать наши законы, работать они не хотят - я ни разу не видела цыгана сантехника, например. Чем они живут? Да воруют, или торгуют наркотиками! Зачем нам такие соседи?!?!

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После массовой драки под Пензой в больнице погиб человек

В пятницу, 14 июня, в больнице после массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области скончался один человек. Это был один из двух госпитализированных. Еще пять человек получили травмы, но в больницу доставлены не были. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения (подробности).